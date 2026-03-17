«Авангард» выиграл 3-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск в овертайме, Потуральски сделал дубль. Команда Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» выиграл 3-й матч КХЛ подряд.

«Авангард » обыграл «Динамо» Минск (4:3 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Омска одержал 3-ю победу подряд.

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски сделал дубль в этом матче.

Команда тренера Ги Буше идет 2-й на Востоке с 97 очками в 67 играх.

По ходу матча минская команда отыгралась с 1:3. «Динамо» занимает 2-е место на Западе с 86 баллами в 67 играх.