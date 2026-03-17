Александр Беляев: не понимаю, почему в КХЛ не заливают лед перед серией буллитов.

Нападающий «Спартака » Александр Беляев высказался касательно поражения от «Динамо » (3:4 Б).

«Дерби с «Динамо» оставило у меня положительные впечатления. Хорошая команда, хорошая игра. Получаешь удовольствие от таких матчей и растешь как игрок.

50-летие чемпионства «Спартака» – великое событие. Спасибо ветеранам клуба и низкий поклон за то, что приходят на наши игры и поддерживают нас. Для команды это является дополнительной мотивацией. Мы понимаем, что «Спартак» – великий клуб с великой историей, и мы должны добиваться великих целей.

Почему серия буллитов получилась такой долгой? Я не хочу отмазываться, но я не понимаю, почему в КХЛ не заливают лед перед серией буллитов. Понимаю, что новые правила ввели, но исполнение буллитов зависит от качества льда.

Но, опять-таки, мы должны реализовывать их. У каждого одинаковые условия. Игрок должен ответственно подходить к броску» – сказал Беляев.