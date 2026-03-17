Шарипзянов о рекорде: «Рад, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, возвращается и окупается»

Шарипзянов прокомментировал свой рекорд по очкам за сезон.

Защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов высказался о своем рекорде по очкам за сезон.

Он отметился передачей в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо ».

Теперь в активе Шарипзянова 66 (23+43) баллов в 65 играх сезона. Он побил рекорд по результативности для защитников лиги.

– Так долго этого ждали, так много об этом говорили. Наверное, как гора с плеч?

– Да, согласен. Но больше рад тому, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, она возвращается и окупается.

Спасибо партнерам, организации, команде, родителям, жене и детям, что я здесь, без них бы ничего не было, – сказал Шарипзянов.

