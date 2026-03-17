Шарипзянов о рекорде: «Рад, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, возвращается и окупается»
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о своем рекорде по очкам за сезон.
Он отметился передачей в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Теперь в активе Шарипзянова 66 (23+43) баллов в 65 играх сезона. Он побил рекорд по результативности для защитников лиги.
– Так долго этого ждали, так много об этом говорили. Наверное, как гора с плеч?
– Да, согласен. Но больше рад тому, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении многих лет, она возвращается и окупается.
Спасибо партнерам, организации, команде, родителям, жене и детям, что я здесь, без них бы ничего не было, – сказал Шарипзянов.
Шарипзянов – рекордсмен КХЛ среди защитников. 66 очков в 65 матчах – фантастика!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
1 комментарий
Молодчина, капитан!
