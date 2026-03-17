  Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Рид – 3-й, Клепов – 18-й, Щербаков – 21-й, Морозов – 26-й
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Рид – 3-й, Клепов – 18-й, Щербаков – 21-й, Морозов – 26-й

Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Sportsnet.

Форвард возглавил топ-32.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

3. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

4. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

5. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);

6. н Вигго Бьорк («Юргорден»);

7. з Карсон Карелс («Принс Джордж»); 

8. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);

9. з Альбертс Смитс («Юкурит»); 

10. н Маркус Нордмарк («Юргорден»);

...18. н Никита Клепов («Сагино»);

...21. з Никита Щербаков («Торос»);

...26. н Илья Морозов (университет Майами).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
Морозов и Шилов как по мне имеют наивысшие шансы на первый раунд. Щербаков и Федоров должны уходить во втором.
2008 достаточно талантливый год, но 2009 более ожидаемый: Привалов и Скворцов будут бороться за первую десятку на драфте, Пустовой (хоть и в декабре 2008 года родился), Штрыхунов.
Клепова зачем выделили, Верхоева тогда бы тоже выделяли жирным или Шмитса
Ответ tolgol1974
Клепова зачем выделили, Верхоева тогда бы тоже выделяли жирным или Шмитса
Не шарят)
Насколько я вижу, у нас опять куча народа начала уезжать в североамериканские юниорки.
С чем я наших хоккейных руководителей и поздравляю, продолжайте и дальше наигрывать блатных и набивать статистику 19-летним вингерам в МХЛ.
