Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Рид – 3-й, Клепов – 18-й, Щербаков – 21-й, Морозов – 26-й
Стенберг занял 1-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026 .
Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Sportsnet.
Форвард возглавил топ-32.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
3. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
4. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
5. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);
6. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
7. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);
8. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);
9. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
10. н Маркус Нордмарк («Юргорден»);
...18. н Никита Клепов («Сагино»);
...21. з Никита Щербаков («Торос»);
...26. н Илья Морозов (университет Майами).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
2008 достаточно талантливый год, но 2009 более ожидаемый: Привалов и Скворцов будут бороться за первую десятку на драфте, Пустовой (хоть и в декабре 2008 года родился), Штрыхунов.
С чем я наших хоккейных руководителей и поздравляю, продолжайте и дальше наигрывать блатных и набивать статистику 19-летним вингерам в МХЛ.