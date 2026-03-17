  • Десятков о 5:2 с «Амуром»: «Безобразное начало матчей входит в традицию. После 1-го периода пришлось разговаривать на повышенных тонах. Парни молодцы: начали переворачивать ход игры, довели дело до победы»
Десятков о 5:2 с «Амуром»: «Безобразное начало матчей входит в традицию. После 1-го периода пришлось разговаривать на повышенных тонах. Парни молодцы: начали переворачивать ход игры, довели дело до победы»

Десятков высказался о волевой победе «Лады» над «Амуром».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о волевой победе над «Амуром» (5:2) в заключительном матче сезона.

По ходу матча клуб из Тольятти отыгрался с 0:2.

– Входит в нашу традицию такое безобразное начало матчей. Это и наша вина: думали, что ребята сами смогут ментально подготовиться к заключительной игре, порадовать болельщиков.

После первого периода пришлось серьезно разговаривать на повышенных тонах, чего не хотелось делать. Парни молодцы: играли втроем, начали ловить на себя шайбу, переворачивать ход игры и довели дело до победы.

Порадовали болельщиков, себя немного утешили не очень хорошим результатом сезона.

– Какие планы дальше?

– Команда будет отпущена в краткосрочный отпуск, он будет зависеть от результатов двух молодежных команд – «Ладьи» и ЦСК ВВС. После окончания сезонов будут проведены сборы во всех трех клуба с привлечением молодых перспективных игроков.

Сборы продлятся не менее трех недель в Тольятти. Либо с середины апреля по середину мая, либо с конца апреля до конца мая. Все зависит от возможностей дворца по льду.

– Будут ли товарищеские матчи?

– Пока рано говорить. Надо залечить травмы, есть ребята, кому нужно сделать операции, – сказал Десятков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
