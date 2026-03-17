Десятков о 5:2 с «Амуром»: «Безобразное начало матчей входит в традицию. После 1-го периода пришлось разговаривать на повышенных тонах. Парни молодцы: начали переворачивать ход игры, довели дело до победы»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о волевой победе над «Амуром» (5:2) в заключительном матче сезона.
По ходу матча клуб из Тольятти отыгрался с 0:2.
– Входит в нашу традицию такое безобразное начало матчей. Это и наша вина: думали, что ребята сами смогут ментально подготовиться к заключительной игре, порадовать болельщиков.
После первого периода пришлось серьезно разговаривать на повышенных тонах, чего не хотелось делать. Парни молодцы: играли втроем, начали ловить на себя шайбу, переворачивать ход игры и довели дело до победы.
Порадовали болельщиков, себя немного утешили не очень хорошим результатом сезона.
– Какие планы дальше?
– Команда будет отпущена в краткосрочный отпуск, он будет зависеть от результатов двух молодежных команд – «Ладьи» и ЦСК ВВС. После окончания сезонов будут проведены сборы во всех трех клуба с привлечением молодых перспективных игроков.
Сборы продлятся не менее трех недель в Тольятти. Либо с середины апреля по середину мая, либо с конца апреля до конца мая. Все зависит от возможностей дворца по льду.
– Будут ли товарищеские матчи?
– Пока рано говорить. Надо залечить травмы, есть ребята, кому нужно сделать операции, – сказал Десятков.