  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андриевский о 2:5 от «Лады»: «Мне стыдно. Стоял в 3-м периоде и ждал, чтобы это все быстрее закончилось. Наши болельщики такого не заслужили»
0

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский заявил, что ему стыдно за игру команды в матче против «Лады» (2:5).

По ходу матча клуб из Тольятти отыгрался с 0:2.

«Если честно, мне за игру стыдно. Начали хорошо, 30 минут играли. Не хочу обидеть соперника, но они к нам в зону приезжали по праздникам.

Потом мы начали позволять себе вольности. Если проецировать этот матч на сезон, то целый сезон и получился сегодня. Не имеем права так играть. У нас опытная команда, а мы допускаем такие ошибки, вольности.

Мне стыдно. Я стоял в третьем периоде и ждал, чтобы это все быстрее закончилось. Наши болельщики такого не заслужили», – сказал Андриевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАлександр Андриевский
logoЛада
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
