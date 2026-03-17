Каспарайтис о «Вашингтоне»: «Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем. Людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера»

Дарюс Каспарайтис: эра Овечкина заканчивается.

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис отметил, что эра форварда Александра Овечкина в «Вашингтоне » заканчивается.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.

Овечкин является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах.

– Саша не может держать всю команду один, нет у такой команды шансов кого-то обыграть.

– Он отыгрывает сейчас чуть ли не последний сезон этого «Вашингтона», людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера.

Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем, и, возможно, кто-то сможет подойти к его рекорду, но пока что я таких не знаю, – сказал Каспарайтис.

Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми»