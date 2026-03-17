«Лада» отыгралась с 0:2 и победила «Амур» – 5:2, Чивилев и Кугрышев набрали по 3 очка

«Лада» одержала волевую победу над «Амуром».

«Лада» одержала волевую победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром » (5:2).

По ходу матча клуб из Тольятти отыгрался с 0:2.

Андрей Чивилев и Дмитрий Кугрышев набрали по 3 (1+2) очка.

«Лада » завершила регулярный чемпионат-2025/26 на 10-м месте в таблице Запада с 47 очками в 68 играх.

«Амур» идет 9-м на Востоке с 60 баллами в 67 матчах.