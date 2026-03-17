  • Шарипзянов установил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди защитников – 66 баллов в 65 играх
Шарипзянов побил рекорд КХЛ по результативности за сезон среди защитников.

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов набрал 66-е очко в регулярном чемпионате-2025/26 и установил рекорд лиги.

Он отметился передачей в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:1, 2-й период).

Теперь в активе Шарипзянова 66 (23+43) баллов в 65 играх сезона.

Он побил рекорд Криса Ли (65 (14+51) очков в 60 матчах сезона-2016/17) по результативности для защитников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Кэп ты лучший
ДАМИРА ПОЗДРАВЛЯЮ КОНЕЧНО!!!
МОЛОДЧИК!
Дамир, продолжай дальше в том же духе. Мужчина, Хоккеист, Капитан
Дамира с рекордом! Красаец! Достойный человек, отличный капитан и хоккеист!
Дамир красавчик
Кто бы мог подумать что не легионер побьет рекорд. Молодчик
Все рекорды падают, когда нибудь и его рекорд будет бит
Молодец
Дамиру нужно пробоваться в сильнейшей лиге мира. Лучше один раз попробовать, чем потом много раз жалеть.
Есть 💪💪💪
Красавчик 😍
Я не сомневался.
