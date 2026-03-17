Шарипзянов установил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди защитников – 66 баллов в 65 играх
Шарипзянов побил рекорд КХЛ по результативности за сезон среди защитников.
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов набрал 66-е очко в регулярном чемпионате-2025/26 и установил рекорд лиги.
Он отметился передачей в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:1, 2-й период).
Теперь в активе Шарипзянова 66 (23+43) баллов в 65 играх сезона.
Он побил рекорд Криса Ли (65 (14+51) очков в 60 матчах сезона-2016/17) по результативности для защитников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
МОЛОДЧИК!
Молодец
Красавчик 😍
Я не сомневался.