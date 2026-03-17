Шарипзянов установил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди защитников – 66 баллов в 65 играх

Шарипзянов побил рекорд КХЛ по результативности за сезон среди защитников.

Защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов набрал 66-е очко в регулярном чемпионате-2025/26 и установил рекорд лиги.

Он отметился передачей в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо » (3:1, 2-й период).

Теперь в активе Шарипзянова 66 (23+43) баллов в 65 играх сезона.

Он побил рекорд Криса Ли (65 (14+51) очков в 60 матчах сезона-2016/17) по результативности для защитников.