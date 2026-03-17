«Динамо» Минск вывело Спунера из списка травмированных
Спунер выведен из списка травмированных минского «Динамо».
Нападающий Райан Спунер выведен из списка травмированных минского «Динамо».
«Динамовец получил повреждение в конце февраля, но уже готов вернуться на лед и помочь команде в важных матчах», – говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне Спунер провел 8 игр и набрал 9 (0+9) очков. Он не играет с 25 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
