«Динамо» Минск вывело Спунера из списка травмированных

Спунер выведен из списка травмированных минского «Динамо».

«Динамовец получил повреждение в конце февраля, но уже готов вернуться на лед и помочь команде в важных матчах», – говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне Спунер провел 8 игр и набрал 9 (0+9) очков. Он не играет с 25 февраля.