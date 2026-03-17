Дарюс Каспарайтис: «Хоккей стал попсовым. Терпеть не могу эти танцы на коньках. Нужно оставить силовую борьбу, хиты, возможно, драки»
Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался о современном хоккее.
– В КХЛ все непросто, например, один из матчей «Шанхая» с ЦСКА заканчивался очень поздно – судьи просматривали все, что только было возможно для наложения штрафа.
– О, терпеть не могу эти танцы на коньках. Мне непонятно, почему так делают, хоккей и так сильно стал попсовым, нужно оставить силовую борьбу, хиты, возможно, драки.
Я уже не говорю о том, что мы не в силах остановить политику, – сказал Каспарайтис.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хит не ставит целью кого то "прибить", это один из легальных способов сорвать атаку. Насколько знаю они даже коммуницируют, т.е. предупреждают друг друг перед хитом.
Это вообще не про коленом в колено или локтем в башку. И не про Назаровский Витязь. И этим хоккей очень крут. Это молодость Овечкина кстати) и это офигеть как смотрибельно было, не хуже чем человек-ртуть 97) чек на Ягре и гол, классика же.