Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»

Мэттью Ткачак высказался о реакции «Торонто» на травму Мэттьюса.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак высказался о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (6:4).

Капитан «Лифс» получил удар коленом в колено от защитника «Дакс» Радко Гудаса . Никто из игроков канадского клуба не стал разбираться с чехом. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Морган Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн.

Мэттьюс выбыл до конца сезона с разрывом связок колена и ушиб мышц бедра.

«Это неписаное правило. Если ваш капитан или лучший игрок команды падает, вы должны наброситься на кого-то.

Я знаю характер Остона и то, насколько он целеустремленный игрок, и мы видели это своими глазами в Милане. Если кто-то атаковал кого-то из его команды, и он это видел, он тоже тут же бросался в атаку.

А он – последний, кому это нужно делать, учитывая его невероятные игровые качества», – сказал Ткачак в подкасте Wingmen, где выступает в роли ведущего вместе с братом – форвардом «Оттавы» Брэди Ткачаком.

Ткачаки и Мэттьюс вместе выступали за сборную США, выигравшую золотые медали на Олимпиаде-2026 в Италии.

