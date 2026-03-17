  Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»
Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»

Мэттью Ткачак высказался о реакции «Торонто» на травму Мэттьюса.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак высказался о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:4).

Капитан «Лифс» получил удар коленом в колено от защитника «Дакс» Радко Гудаса. Никто из игроков канадского клуба не стал разбираться с чехом. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Морган Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн.

Мэттьюс выбыл до конца сезона с разрывом связок колена и ушиб мышц бедра.

«Это неписаное правило. Если ваш капитан или лучший игрок команды падает, вы должны наброситься на кого-то.

Я знаю характер Остона и то, насколько он целеустремленный игрок, и мы видели это своими глазами в Милане. Если кто-то атаковал кого-то из его команды, и он это видел, он тоже тут же бросался в атаку.

А он – последний, кому это нужно делать, учитывая его невероятные игровые качества», – сказал Ткачак в подкасте Wingmen, где выступает в роли ведущего вместе с братом – форвардом «Оттавы» Брэди Ткачаком. 

Ткачаки и Мэттьюс вместе выступали за сборную США, выигравшую золотые медали на Олимпиаде-2026 в Италии.  

Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»

🚑 Мэттьюс выбыл до конца сезона! Гудас сломал второго капитана за месяц

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
Когда тот же самый Качак бил Хишира (после предыдущей травмы Баркова), игроки Девилс с улыбкой брали автографы у противников. Поэтому Торонто и Джерси там, где они есть.
что в этом случае, что в случае с Кросби на ОИ- очень странная реакция партнеров. Прям неуважение какое-то.
Материалы по теме
Малкин о дисквалификации на 5 матчей: «У меня плохая репутация, но Далин не травмирован. Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Гудас отстранен на 5 игр»
сегодня, 13:35
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
вчера, 10:32
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
вчера, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск, «Лада» победила «Амур»
8 минут назадLive
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Маккенна – 2-й, Рид – 3-й, Клепов – 18-й, Щербаков – 21-й, Морозов – 26-й
20 минут назад
Андриевский о 2:5 от «Лады»: «Мне стыдно. Стоял в 3-м периоде и ждал, чтобы это все быстрее закончилось. Наши болельщики такого не заслужили»
48 минут назад
Каспарайтис о «Вашингтоне»: «Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем. Людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера»
58 минут назад
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сиэтла», «Монреаль» примет «Бостон», «Чикаго» против «Миннесоты», «Эдмонтон» сыграет с «Сан-Хосе»
59 минут назад
«Лада» отыгралась с 0:2 и победила «Амур» – 5:2, Чивилев и Кугрышев набрали по 3 очка
сегодня, 17:30
Шарипзянов установил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди защитников – 66 баллов в 65 играх
сегодня, 17:17Видео
Дарюс Каспарайтис: «Хоккей стал попсовым. Терпеть не могу эти танцы на коньках. Нужно оставить силовую борьбу, хиты, возможно, драки»
сегодня, 16:50
Денис Лебедев о Госдуме: «Овечкину это не надо. Он отличный семьянин, любит страну, знает спорт. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить»
сегодня, 15:27
«Когда вожди договорятся, все закончится. Люди хотят отдыхать на спорте, но так уже не расслабляешься. Мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста». Каспарайтис об отстранении России
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Беляев: «Не понимаю, почему в КХЛ не заливают лед перед серией буллитов»
44 секунды назад
Шарипзянов о рекорде: «Рад, что работа, которую я проделываю на протяжении сезона, на протяжении много лет, возвращается и окупается»
7 минут назад
Десятков о 5:2 с «Амуром»: «Безобразное начало матчей входит в традицию. После 1-го периода пришлось разговаривать на повышенных тонах. Парни молодцы: начали переворачивать ход игры, довели дело до победы»
37 минут назад
«Динамо» Минск вывело Спунера из списка травмированных
сегодня, 16:59
Бернс вышел на чистое 7-е место по голам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра
сегодня, 16:16
Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»
сегодня, 15:57
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив» и «Авангард» нельзя сбрасывать со счетов. А там и «Ак Барс» подтянется. У ЦСКА кубковый тренер, могут шороху навести»
сегодня, 15:45
Черкас о СКА: «Если сравнивать прошлый сезон и этот, нет никакого улучшения с точки зрения результата. Разницы между 7-м и 6-м местом нет»
сегодня, 15:39
Фазель о России и Кубке мира: «Политическая ситуация в мире меняется так быстро. На данный момент мы ничего не можем сделать. Надеемся на лучшее!»
сегодня, 15:16
Армстронг объявил об уходе с поста генменеджера сборной Канады. Его решение не связано с результатом Олимпиады
сегодня, 14:39
Рекомендуем