Бернс вышел на чистое 7-е место по голам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра

Защитник «Колорадо » Брент Бернс забил 271-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он забросил шайбу в матче против «Питтсбурга» (2:7).

Всего на его счету теперь 939 (271+668) очков в 1563 играх.

Бернс превзошел достижение Бобби Орра (270 шайб) и вышел на чистое седьмое место по числу голов среди защитников в истории НХЛ .

Шестое место занимает Ларри Мерфи (288), пятое – Дени Потвен (310), четвертое – Фил Хаусли (338). Третьим идет Эл Макиннис (340), вторым – Пол Коффи (396). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (410).