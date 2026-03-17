Бернс вышел на чистое 7-е место по голам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра

Защитник «Колорадо» Брент Бернс забил 271-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он забросил шайбу в матче против «Питтсбурга» (2:7).

Всего на его счету теперь 939 (271+668) очков в 1563 играх.

Бернс превзошел достижение Бобби Орра (270 шайб) и вышел на чистое седьмое место по числу голов среди защитников в истории НХЛ.

Шестое место занимает Ларри Мерфи (288), пятое – Дени Потвен (310), четвертое – Фил Хаусли (338). Третьим идет Эл Макиннис (340), вторым – Пол Коффи (396). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (410).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
А вот интересно, почему Реду Келли далеко не все 281 шайбы засчитаны как защитнику (в Торонто он играл центра), а Бёрнсу все шайбы засчитаны как защитнику. В чём разница?
Карлссон вышел на 12-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра. У него 916 баллов в 1145 играх
15 марта, 11:59
41-летний Бернс провел 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
14 марта, 21:14
Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и занял чистое 16-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем
7 марта, 18:55
