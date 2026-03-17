Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»

Плющев поделился ожиданиями от серии «Металлурга» и «Сибири».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей‑офф между «Металлургом» и «Сибирью».

Ранее стало известно , что лидер Востока «Металлург» под руководством Андрея Разина сыграет против восьмой команды конференции «Сибири» во главе с Ярославом Люзенковым.

«Металлург» достаточно легко решит все свои вопросы в первом раунде, потому что «Сибирь» уже решила основную задачу по попаданию в плей‑офф, команда выжала из себя все, что можно.

«Металлург» сыграет на мастерстве, уверенно. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более», – считает Плющев.