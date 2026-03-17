  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
7

Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»

Плющев поделился ожиданиями от серии «Металлурга» и «Сибири».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от серии первого раунда плей‑офф между «Металлургом» и «Сибирью».

Ранее стало известно, что лидер Востока «Металлург» под руководством Андрея Разина сыграет против восьмой команды конференции «Сибири» во главе с Ярославом Люзенковым.

«Металлург» достаточно легко решит все свои вопросы в первом раунде, потому что «Сибирь» уже решила основную задачу по попаданию в плей‑офф, команда выжала из себя все, что можно.

«Металлург» сыграет на мастерстве, уверенно. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более», – считает Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСибирь
logoВладимир Плющев
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сибирь при Люзенкове распобеждалась, так что Магнитке будет тяжело в каждом матче. Но всë таки Металлург пройдет дальше. А счëт в серии может быть как 4:0 так и 4:3, повлиять на это может пару-тройка не реализованных или реализованных моментов
Плющ уже похоронил Сибирь, а ведь еще ПО не начался
У Сибири одна надежда, кураж Бердина.. Ничего другого нет и быть не может, это команды из разных лиг на сегодняшний день. Тем более, Разин вряд-ли повторит ошибку прошлого сезона, когда команда была под нагрузками в первом раунде. Хотя, учитывая, что и в чемпионском они еле ползали в первом круге- все возможно.
Ответ Вася Пупкин_1116793192
Основным в серии будет Красоткин. И снова мимо))
Нам легко точно не будет, Сибирь в порядке.Пройти вероятно не пройдёт,но кровушки подпортит не мало...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем