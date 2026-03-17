  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
6

Черкас о СКА: «Если сравнивать прошлый сезон и этот, нет никакого улучшения с точки зрения результата. Разницы между 7-м и 6-м местом нет»

Черкас высказался об игре СКА.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил шансы клуба занять четвертое место в Западной конференции.

Сейчас команда идет шестой на Западе, набрав 79 очков за 66 матчей. Четвертым идет ЦСКА 82 баллами в 67 играх.

– СКА сейчас занимает шестое место на Западе. В теории армейцы могут занять с четвертого по восьмое место в зависимости от разных результатов – и своих, и соперников. Как думаете, какое место СКА займет по итогам регулярки, учитывая, что осталось сыграть с «Сибирью» и «Шанхаем» – не самыми грозными соперниками?

– Ну, я думаю, что СКА может побороться. Я не знаю, как за четвертое место, там надо смотреть – там у ЦСКА еще одна игра осталась, а у СКА две. А вообще шансы хорошие занять пятое-четвертое место.

Другой вопрос – как сложится. Я думаю, что, по большому счету, конечно, жалко, что СКА проиграл ключевую, на мой взгляд, в борьбе за четвертое место игру «Трактору». Потому что все-таки «Сибирь» – она обыграла ЦСКА, и я думаю, решила задачу.

Мне кажется, СКА обыграет «Сибирь». Ну а «драконы» – они заканчивают сезон, они резко начали, но, к сожалению, не выдержали своего лидерства и в итоге в плей-офф не попали. Я думаю, что СКА в этих матчах выиграет.

– Как думаете, могут ли для нынешнего СКА удобные соперники в первом раунде быть?

– Я думаю, что здесь какой бы соперник ни попал бы, СКА абсолютно спокойно с ними играет: или на «Северсталь», или Минск, тот же ЦСКА... Ну, как бы, я так не могу с уверенностью сказать, но мне кажется, просто если посчитать очные матчи, мне кажется, у СКА даже преимущество будет среди этих команд.

Ну, ниже шестого места команда не опустится все равно. Они выиграют эти две игры, 100%... ну, 99%.

– В прошлом сезоне заняли седьмое место. Получается, СКА улучшился?

– Если мы сравниваем прошлый сезон и этот сезон, то я думаю, что улучшения никакого нет с точки зрения результата. А вот как команда сыграет в плей-офф...

Разницы между седьмым и шестым местом нет никакой. Это не улучшение результата, это не тот результат, который мы все ждали от СКА. Но сейчас наступает плей-офф. И вот как СКА сыграет в плей-офф, тогда уже можно и сказать: этот сезон лучше, или хуже, или такой же, – сказал Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
Сергей Черкас
logoСеверсталь
logoСибирь
logoЦСКА
logoДинамо Минск
logoИгорь Ларионов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как можно сравнивать тот состав и этот?
Черкас видимо с похмелья.
... И со скамейки запасных выходит В. Плющев.
За половину прошлогоднего бюджета !)))
В прошлом сезоне был очень сильный и дорогой состав. По именам может один из сильнейших в лиге.
В этом сезоне бюджет гораздо меньше,, состав намного слабее. Сравнивать глупо.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
