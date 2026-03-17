Денис Лебедев о Госдуме: «Овечкину это не надо. Он отличный семьянин, любит страну, знает спорт. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить»
Денис Лебедев высказался о будущем Овечкина.
Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев высказался о будущем фоварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
– У вас был депутатский опыт. Как думаете, мог бы Александр Овечкин после карьеры стать депутатом Госдумы?
– Учитывая, как он знает спорт, это отличный семьянин, он любит свою страну. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить.
Что касается Госдумы, то это его личное дело, но я уверен, что ему это не надо, – заявил Лебедев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Шикарная формулировка - он любит страну, ему это не надо))) Теперь многое становится понятным
"Он отличный семьянин, но на посту он всегда один, так грустно, что хочется курить." (с)
полагаю Овечкину чтобы ни в чем не нуждаться вовсе не нужно опускаться до уровня членов этой бесполезной думы
Как в общем-то немного надо, оказывается, чтобы ’’ чего-то возглавить"
за ВДВ или не за ВДВ? Вот в чем вопрос к Лебедеву.
