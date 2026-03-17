Денис Лебедев о Госдуме: «Овечкину это не надо. Он отличный семьянин, любит страну, знает спорт. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить»

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев высказался о будущем фоварда «Вашингтона » Александра Овечкина .

– У вас был депутатский опыт. Как думаете, мог бы Александр Овечкин после карьеры стать депутатом Госдумы?

– Учитывая, как он знает спорт, это отличный семьянин, он любит свою страну. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить.

Что касается Госдумы, то это его личное дело, но я уверен, что ему это не надо, – заявил Лебедев.