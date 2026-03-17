Фазель о России и Кубке мира: «Политическая ситуация в мире меняется так быстро. На данный момент мы ничего не можем сделать. Надеемся на лучшее!»

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможного участия сборной России в Кубке мира-2028.

НХЛ ранее сообщила , что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально еще не был объявлен.

– Как оцените шансы России на участие в Кубке мира 2028 года?

– На данный момент мы ничего не можем сделать. Просто ждем…

Политическая ситуация в мире меняется так быстро. Мы надеемся на лучшее! – сказал Фазель.