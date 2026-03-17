  • «Когда вожди договорятся, все закончится. Люди хотят отдыхать на спорте, но так уже не расслабляешься. Мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста». Каспарайтис об отстранении России
Дарюс Каспарайтис: спорт должен быть вне политики.

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мыслями относительно отстранения российских хоккеистов от международных турниров.

– Российская сборная давно в стороне от всех чемпионатов и официальных мероприятий.

– А вот я такой собеседник, которому сложно что-то сказать конкретное. Я играл в СССР, играл в КХЛ, играл в НХЛ, на ОИ и понимаю, что спорт должен быть вне политики.

Люди, когда идут на спортивное мероприятие, они хотят отдыхать и получать удовольствие. Сейчас уже не так расслабляешься. Мне жаль спортсменов, любых.

– Сколько еще будет отстранение, как ты считаешь?

– Когда наши вожди наконец-то договорятся, все закончится.

Хотелось бы не вмешиваться в спорт, мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста, только судить, как кто сыграл, – заявил Дарюс Каспарайтис.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Вожди не договорятся. Нет темы для переговоров. Сторонам нечего друг другу предложить. Увы...
Ответ NoThanks
Комментарий скрыт
Ответ Мирон_1117048076
Комментарий скрыт
А что ты уточнил-то в скобках? Ахах.
Реально,как индейцы себя ведут)
Ответ Алекс
Дарюс прав
Комментарий скрыт
Когда вожди закончатся, все договорятся, так вернее. Я про Иран, если что
А я думал "вожди" есть только у отсталых народов(с)
Ответ sled
А у продвинутых кто? Миротворцы всея Вселенной?
Ответ Безенчук и нимфы
Императоры😂
Ответ Olenyuksi
через Ш
Шождь?
Вшждь?
Вошдь?
Вожшь?
Вождш?
ваши вожди это кто ? есть страны кто просто выбирает, есть кто сам себя назначает и прячется в бункере
Ответ +Холмс+
Ага, украинский вождь этот бункер даже показал.
Если вожди не договорятся, то тоже все закончится. Но есть нюанс.
Знаю одного Вождя, это Роберт Пэриш. Но он уже точно закончил.
если задуматся то именно гордыня не даёт никому уступить(если не считать личных мотивов)
Ответ korsar87
Комментарий скрыт
Ответ korsar87
Какая гордыня? Подумай, в какой экономической системе мы живём и что в ней главное. Все остальное просто мишура для плебса.
