«Когда вожди договорятся, все закончится. Люди хотят отдыхать на спорте, но так уже не расслабляешься. Мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста». Каспарайтис об отстранении России
Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мыслями относительно отстранения российских хоккеистов от международных турниров.
– Российская сборная давно в стороне от всех чемпионатов и официальных мероприятий.
– А вот я такой собеседник, которому сложно что-то сказать конкретное. Я играл в СССР, играл в КХЛ, играл в НХЛ, на ОИ и понимаю, что спорт должен быть вне политики.
Люди, когда идут на спортивное мероприятие, они хотят отдыхать и получать удовольствие. Сейчас уже не так расслабляешься. Мне жаль спортсменов, любых.
– Сколько еще будет отстранение, как ты считаешь?
– Когда наши вожди наконец-то договорятся, все закончится.
Хотелось бы не вмешиваться в спорт, мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста, только судить, как кто сыграл, – заявил Дарюс Каспарайтис.
Вшждь?
Вошдь?
Вожшь?
Вождш?