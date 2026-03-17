«Когда вожди договорятся, все закончится. Люди хотят отдыхать на спорте, но так уже не расслабляешься. Мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста». Каспарайтис об отстранении России

Дарюс Каспарайтис: спорт должен быть вне политики.

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мыслями относительно отстранения российских хоккеистов от международных турниров.

– Российская сборная давно в стороне от всех чемпионатов и официальных мероприятий.

– А вот я такой собеседник, которому сложно что-то сказать конкретное. Я играл в СССР, играл в КХЛ , играл в НХЛ , на ОИ и понимаю, что спорт должен быть вне политики.

Люди, когда идут на спортивное мероприятие, они хотят отдыхать и получать удовольствие. Сейчас уже не так расслабляешься. Мне жаль спортсменов, любых.

– Сколько еще будет отстранение, как ты считаешь?

– Когда наши вожди наконец-то договорятся, все закончится.

Хотелось бы не вмешиваться в спорт, мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста, только судить, как кто сыграл, – заявил Дарюс Каспарайтис.