  • Армстронг объявил об уходе с поста генменеджера сборной Канады. Его решение не связано с результатом Олимпиады
4

Даг Армстронг сообщил, что покидает пост генерального менеджера сборной Канады.

Его решение покинуть должность не связано с поражением в финальном матче Олимпиады-2026 от сборной США (1:2 ОТ).

Функционер, также занимающий аналогичную должность в «Сент-Луисе», собирался завершить работу в национальной команде независимо от результата.

«Пришло время перемен. Мне понравился каждый аспект этой работы. Конечно, хотелось бы уйти на пике. Но было бы эгоистично желать продолжения.

Это был потрясающий опыт, и думаю, что больше людей должны иметь возможность насладиться им», – сказал Даг Армстронг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
от чехов еле отскочили, в овертайме, финов еле проползли, за 30 секунд до конца, с неоднозначным удалением на Маке, это хуже Нагано и Турина, так что и серебро - круто.
