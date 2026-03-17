Армстронг объявил об уходе с поста генменеджера сборной Канады. Его решение не связано с результатом Олимпиады

Даг Армстронг сообщил, что покидает пост генерального менеджера сборной Канады.

Его решение покинуть должность не связано с поражением в финальном матче Олимпиады-2026 от сборной США (1:2 ОТ).

Функционер, также занимающий аналогичную должность в «Сент-Луисе», собирался завершить работу в национальной команде независимо от результата.

«Пришло время перемен. Мне понравился каждый аспект этой работы. Конечно, хотелось бы уйти на пике. Но было бы эгоистично желать продолжения.

Это был потрясающий опыт, и думаю, что больше людей должны иметь возможность насладиться им», – сказал Даг Армстронг.