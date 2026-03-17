  • Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»
67

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга поделился мнением на тему того, возможно ли КХЛ стать бизнесом.

– Можно ли в России сделать хоккей реальным бизнесом? Не как в НХЛ, но хотя бы близко к этому.

– Я думаю, что чтобы это стало реальным бизнесом, у нас должны поменяться экономические реалии.

В Северной Америке, прежде всего, очень большие заработки на билетной программе. Если мы внедрим те же цены, то мы и половину стадионов не будем собирать в каждом из городов.

Поэтому общий рост уровня жизни населения может позволить прийти к тому, что хоккей будет если не самоокупаться, то хотя бы стараться это делать.

Но это вопрос не только спортивный или хоккейный, это вопрос жизни населения в принципе.

– То есть хоккей пока остается социальным проектом?

– Как и любой профессиональный вид спорта, хоккей на сегодняшний день имеет признаки социального проекта.

Что с точки зрения финансирования естественными монополиями, государственными корпорациями, что с точки зрения финансирования региональными бюджетами, – заявил Евгений Забуга.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
О как!
Хоть до некоторых стало доходить, ЧТО нужно ставить в качестве цели?
Уровень жизни населения - вот настоящая цель для любой, разумной, власти.
это слишком сложно....как говорил мой быв.начальник :
это что же рабочие больше меня что ли получать будут ???!!!!
Комментарий скрыт
Надо полагать, билеты в старый сарай не в Москве я стартующие от 2250, это дёшево.
при вместимости 5500 такие цены отчасти оправданы. да и за день до матча билеты начинают дешеветь, если не все раскуплено
дороже, чем на матчи некоторых команд НХЛ на вторичном рынке, между прочим
Не догнали что ли страну, где под мостом треть населения живёт?
не шмогли....что-то пошло не так...)))
Зато не будете получать не заработанное
Лучше внедрить северо американские зарплаты и пенсии.
И североамериканские цены, чтоб по-чесноку, да?
Деталь, которую многие упускают.
за 30 лет "капитализма" ни на шаг не приблизились к рыночной экономике. Для этого в стране должно быть достаточное количество частного капитала, уменьшение госсектора в экономике, либерализация экономики, отмена идиотских законов (фанайди в футболе, реклама пива и его распитие на арене и тд), какие-то субсидии на спонсорство команд для компаний и тд
Откуда частный капитал возьмется то?Эти басни мы слышали 30 лет назад,за эти годы частный капитал научился только ввводить деньги из страны
"уменьшение госсектора в экономике" и "какие-то субсидии на спонсорство команд для компаний" мирно соседствуют в одном параграфе, как мило)
Так сначала надо зарплаты к реалиям страны подогнать) потом уж на билеты смотреть.
Ну скажем билет на хоккей сейчас удовольствие не дешовое.
То есть, поменять североамериканские зарплаты на российские реалии - они даже не рассматривают ?
Экономическии реали во все времена заключаются в том, что, если для тебя что то не по карману, или слишком дорого, то не взирая на то, что очень хочется это иметь, здравомыслящий человек отказывается от этой своей хотелки и перенаправляет свои ресурсы, пусть и не встоль желательное, но более эфективное дело. И о чудо. Экономическии реали, после такого грамотного выбора использования ресурсов, могут принести такую прибыль, что и то первое, от чего человек отказался, может быть преобретено со временем.
Иными словами. Есши вы хотите что то потребить, вы должны уметь это произвести.
Но это если ресурсы твои собственые. А если ресурсы не свои, а так не пойми чии, и их не нужно зарабатывать, а их так дают, и очень очень хочется быть как НХЛ, а то и лучше, то и начинаются разговоры о том, что экономическии реали, как то не пойми как, должны поменяться сами собой и удовлитворить все наши, поколения потребителей, хотелки, какие мы бы не захотели...
Но так хоть и бывает, но не долго). Экономическии реали таковы, что залява имеет свойство заканчиваться и тогда начинается жесть для не умеющих ни чего производить, но чрезмерно желающих потреблять лишь то что зочется, а не то, на что позволяют средства!
