Вице-президент Федерации хоккея Чехии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Тема официально не обсуждалась. Заявлений нет»
Петр Бржиза не подтвердил бойкот Кубка мира из-за России.
Вице-президент Федерации хоккея Чехии Петр Бржиза прокомментировал информацию о возможном бойкоте Кубка мира-2028, если в турнире примет участие сборная России.
«Я не знаю, какие СМИ об этом сообщают, и не знаю, откуда должна поступать информация.
Насколько мне известно, эта тема официально не обсуждалась ни в чешской федерации, ни в НХЛ. И никаких заявлений по этому поводу также нет», – сказал Петр Бржиза.
Лига ранее сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
Гашек не проснулся что ли?)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем