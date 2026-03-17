  • Вице-президент Федерации хоккея Чехии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Тема официально не обсуждалась. Заявлений нет»
Вице-президент Федерации хоккея Чехии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Тема официально не обсуждалась. Заявлений нет»

Петр Бржиза не подтвердил бойкот Кубка мира из-за России.

Вице-президент Федерации хоккея Чехии Петр Бржиза прокомментировал информацию о возможном бойкоте Кубка мира-2028, если в турнире примет участие сборная России.

«Я не знаю, какие СМИ об этом сообщают, и не знаю, откуда должна поступать информация.

Насколько мне известно, эта тема официально не обсуждалась ни в чешской федерации, ни в НХЛ. И никаких заявлений по этому поводу также нет», – сказал Петр Бржиза.

Лига ранее сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
Гашек не проснулся что ли?)
Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»
Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
