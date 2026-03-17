  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Свищев о России и Кубке мира: «Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов? Есть спортивные принципы, а не какие-то лозунги»
22

Депутат Свищев о России и Кубке мира: «Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов? Есть спортивные принципы, а не какие-то лозунги»

Дмитрий Свищев оценил слова президента Федерации хоккея Финляндии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента Федерации хоккея Финляндии.

Хейкки Хиетанен на вопрос о том, следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира, ответил: «На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами».

«Россия – всегда конкурент. Конечно, с его точки зрения, зачем нас включать. Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов?

Если у него есть какой-то аргумент, то пусть его приведет. Я тоже могу сказать, что я против команды Финляндии, потому что мне не нравится, как они относятся, например, к тюленям.

Нет аргументов, но есть спортивные принципы, которым должны следовать, а не каким-то лозунгам и ситуациям в мире.

Должно быть спортивное братство, команды и спортсмены должны поддерживать друг друга. Удивительно слышать от спортивного функционера такое мнение. Это неспортивное поведение.

Насколько я понимаю, обсуждается вопрос о подаче в суд на незаконное отстранения нашей команды по хоккею.

Надеюсь, суд все-таки примет логичное решение допустить Россию. Во многих видах спорта такое решение уже принято», – сказал Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoДмитрий Свищев
logoСоветский спорт
logoКубок мира
Политика
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoНХЛ
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
финал ОИ-2022 - поражение, финал ЧМ-2019-поражение, финал МЧМ-2016 - поражение, 1/4 ОИ-2014(Сочи) - поражение. Кто кого ещё и выносить будет?
Ответ serious fan
финал ОИ-2022 - поражение, финал ЧМ-2019-поражение, финал МЧМ-2016 - поражение, 1/4 ОИ-2014(Сочи) - поражение. Кто кого ещё и выносить будет?
Это же Свищёв. Не ищите в его словах логику. Высказывания исключительно по методичке)
Ответ agentkuper
Это же Свищёв. Не ищите в его словах логику. Высказывания исключительно по методичке)
Поправочка. В 2019 был полуфинал. Можно еще вспомнить Турин-2006, домашний ЧМ-2007, ЧМ-2011, ЧМ-2016…
Сборная России регулярно спотыкается именно на финнах, но зачем знать матчасть, проще накинуть пролетариям, они поддержат)
Свищев, ты вообще хоккей смотришь?
Ответ Свой среди чужих
Свищев, ты вообще хоккей смотришь?
Только Соловьёва. ))
Ответ Иван Петров
Только Соловьёва. ))
Да они и Соловьева не смотрят, им некогда.

Ведь нужно же посмотреть все сезоны Санта-Барбары))
Пока что финны нас везде выносят. А этот депутат точно интересуется спортом?)))
Помним , как вы финнов вынесли в 2014 и 2022 году на Олимпиадах...вообще за языком не следят....
Ответ Vasily Ivanov
Помним , как вы финнов вынесли в 2014 и 2022 году на Олимпиадах...вообще за языком не следят....
И за хоккеем тоже не следят...
Пф, ты финнов когда последний раз выносил, выносильщик?
Какой же шут
Про лозунги это к Ротенбергу.
Он финнов с немцами перепутал, с теми, которым в восемнадцатом чуть золото не слили.
Хотел комментарий оставить, да всё уже написали до меня.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
