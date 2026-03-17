Депутат Свищев о России и Кубке мира: «Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов? Есть спортивные принципы, а не какие-то лозунги»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента Федерации хоккея Финляндии.
Хейкки Хиетанен на вопрос о том, следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира, ответил: «На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами».
«Россия – всегда конкурент. Конечно, с его точки зрения, зачем нас включать. Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов?
Если у него есть какой-то аргумент, то пусть его приведет. Я тоже могу сказать, что я против команды Финляндии, потому что мне не нравится, как они относятся, например, к тюленям.
Нет аргументов, но есть спортивные принципы, которым должны следовать, а не каким-то лозунгам и ситуациям в мире.
Должно быть спортивное братство, команды и спортсмены должны поддерживать друг друга. Удивительно слышать от спортивного функционера такое мнение. Это неспортивное поведение.
Насколько я понимаю, обсуждается вопрос о подаче в суд на незаконное отстранения нашей команды по хоккею.
Надеюсь, суд все-таки примет логичное решение допустить Россию. Во многих видах спорта такое решение уже принято», – сказал Дмитрий Свищев.
