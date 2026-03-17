Рулик покинет пост главного тренера сборной Чехии после ЧМ-2026. Он может возглавить «Кладно»

Радим Рулик уйдет с поста главного тренера сборной Чехии.

Радим Рулик покинет пост главного тренера сборной Чехии после ЧМ-2026.

Считается, что после чемпионата мира 60-летний специалист возглавит «Кладно », выступающий в чемпионате Чехии.

Рулик возглавляет сборную Чехии с 2023 года. На Олимпиаде-2026 чешская команда уступила Канаде (3:4 ОТ) в четвертьфинале.

«Радим отлично поработал не только на тренерском посту национальной сборной, но и продвигая идею тесного сотрудничества между тренерами национальных команд всех возрастных категорий. За все это он заслуживает большой благодарности», – сказал президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик.