Малкин о дисквалификации на 5 матчей: «У меня плохая репутация, но Далин не травмирован. Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Гудас отстранен на 5 игр»

Евгений Малкин: трудно понять мою дисквалификацию.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о дисквалификации из-за того, что ударил клюшкой защитника «Баффало» Расмуса Далина.

Россиянин вернулся в состав «Пингвинс» и набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2), отбыв 5-матчевую дисквалификацию.

«Это тяжело понять. Остон Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Радко Гудас дисквалифицирован на пять игр.

Знаю, что у меня плохая репутация, как они говорят. Я наносил такие удары клюшкой и раньше. Но опять же – Далин не травмирован.

Если хоккеист не получил травму, то, возможно, дисквалификация должна быть менее строгой – может, три матча. Это трудно понять», – сказал Евгений Малкин.

Малкин вернулся после дисквалификации: 2+1 с «Колорадо», хотя начал с удаления

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: DK Pittsburgh Sports
Еще в детстве мама научила- отвечай только за себя.на других не кивай
Малкин просто немножко псих, Гудас патологический грязный и подлый костолом - а наказания одинаковые
Гудас должен был 10+ матчей получить. Тем более с историей косяков.
Такая же история у Малкина есть. И Далину очень повезло, что основной удар пришелся в шлем. Также и Малкину повезло. Если бы Расмус получил травму, то Евгений улетел бы в дисквал на гораздо больший срок. Это совершено неадекватный поступок уровня ромки ротенберга.
Это не ты должен был получить меньше, а Гудас гораздо больше.
