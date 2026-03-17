Фетисов о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Это раздувается на ровном месте. В одной раздевалке находятся хоккеисты из всех стран, и конфликтов не происходит»

Вячеслав Фетисов: возможный бойкот Кубка мира из-за России раздувается.

Ранее появилась информация о том, что Швеция , Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

«Такое уже не в первый раз. При всем притом, что НХЛ является примером для всех, когда на матчах в одной раздевалке находятся хоккеисты из этих всех стран, и никаких конфликтов там, насколько я знаю, не происходит.

То есть все это раздувается на ровном месте. Здесь НХЛ будет принимать решение, которое может быть любым», – сказал Вячеслав Фетисов.