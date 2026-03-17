Фетисов о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Это раздувается на ровном месте. В одной раздевалке находятся хоккеисты из всех стран, и конфликтов не происходит»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов
Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.
«Такое уже не в первый раз. При всем притом, что НХЛ является примером для всех, когда на матчах в одной раздевалке находятся хоккеисты из этих всех стран, и никаких конфликтов там, насколько я знаю, не происходит.
То есть все это раздувается на ровном месте. Здесь НХЛ будет принимать решение, которое может быть любым», – сказал Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Совершенно верно. Все это на пустом месте. Россию на кубок мира не приглашали и не пригласят. Пустопорожние высказывания по отмашке
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем