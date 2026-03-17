Бейсбольный «Вашингтон» раздаст 20 тысяч игрушечных фигурок Овечкина. Александр изображен с мячом в руке, в шортах и тапках
«Вашингтон Нэшионалс» изготовил игрушечные фигурки Александра Овечкина.
Клуб главной бейсбольной лиги MLB «Вашингтон Нэшионалс» проведет акцию в честь капитана «Кэпиталс» Александра Овечкина.
16 мая в матче регулярного чемпионата против «Балтимора» болельщикам раздадут 20 тысяч фигурок-болванчиков российского хоккеиста.
Фигурка выполнена в том виде, в котором Овечкин выполнил первый символический бросок перед матчем «Нэшионалс» в июне 2018 года после того, как «Кэпиталс» выиграли Кубок Стэнли.
Фото: www.mlb.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт МЛБ
Круто! лимитед едишн )
Ждём нечто подобное от Вашингтона Редскинс и Вашингтона Уизардс.
в июне 19-го кубок забрал Сент-Луис.
Имеется в виду кубок МЛБ. Его в 2019 выиграл Вашингтон Нэшналс⚾️
уже пофиксили
