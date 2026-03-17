Бейсбольный «Вашингтон» раздаст 20 тысяч игрушечных фигурок Овечкина. Александр изображен с мячом в руке, в шортах и тапках

«Вашингтон Нэшионалс» изготовил игрушечные фигурки Александра Овечкина.

Клуб главной бейсбольной лиги MLB «Вашингтон Нэшионалс» проведет акцию в честь капитана «Кэпиталс» Александра Овечкина .

16 мая в матче регулярного чемпионата против «Балтимора» болельщикам раздадут 20 тысяч фигурок-болванчиков российского хоккеиста.

Фигурка выполнена в том виде, в котором Овечкин выполнил первый символический бросок перед матчем «Нэшионалс» в июне 2018 года после того, как «Кэпиталс» выиграли Кубок Стэнли.

