Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Мы не приняли решения о том, будет ли Россия приглашена к участию на Кубок мира»

Билл Дэйли: НХЛ еще не решила, пригласит ли Россию на Кубок мира.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России на Кубке мира-2028.

Лига ранее сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.

– Существует ли вероятность приглашения сборной России на Кубок мира?

– На данный момент мы не приняли никакого решения о том, будет ли Россия приглашена к участию, – сказал Билл Дэйли.

Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»