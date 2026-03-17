Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мыслями о росте затрат для того, чтобы заниматься хоккеем.

– Я буквально сейчас прочувствовал, как дорого играть в хоккей. Это самый дорогой вид спорта из популярных, по собственному кошельку чувствую, как это влияет.

– Почему только сейчас?

– Ну как, потому что в СССР все на халяву было (смеется). Нас обеспечивали амуницией, никто ничего не покупал.

Отдали тебе коньки — бери, у соседей или у друзей всегда было что взять, считай, передавалось все из рук в руки.

А сейчас захочешь обновить коньки и что-то еще, так бац тебе – 1000 долларов, – сказал Дарюс Каспарайтис.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Недавно Спиряков делал видео, как пробует себя хоккейный вратарем. Вся экипировка ему обошлась в 800 тысяч.
Ответ Алексѣй Пестовъ
А если на Озоне купить, сколько будет???
Ответ Алексѣй Пестовъ
Ну, если брать любительский уровень, то гораздо проще всë выйдет по цене. Единственное, на чëм экономить не стоит, когда есть цель даже любителю прогрессировать, это коньки.
Это именно то, почему футбол всегда будет главным видом спорта. Там желательно только поверхность без ям)
Ответ Артем Чугунов
Комментарий скрыт
Ответ Владимир Ночевной
Ну там бассейн, который надо обслуживать очень серьезно, и насосы, и температуру, и очистка, и профилактика.Или вы про жэкипировку?Если да,то да))там дешевле)
Причём, экип везде стал дороже-цена на коньки и амуницию одинаковая во всём мире. К примеру, лет 15 назад топовая модель коньков от Bauer, CCM на премьере стоила в районе $700 с "копейками", чуть позже опускалась долларов до 500. Сейчас верхние модели стоят $1000-1100-1300.
Ответ Дмитрий Панфилов_1116597080
Вот это верно! И это мировая тенденция, а не так как многие думают что у нас в России накручивают сильно.
С другой стороны, никто не заставляет покупать флагманскую модель, как многие любят. Тоже от уровня зависит конечно(про проф уровни не говорим). Модели на 1-2 ступени ниже флагмана имеют место быть, да и разница, иногда, от флагмана не особо значительна(если сравнивать топ и предтоп). Но и они не дешевые
А вообще, можно покупать не самое новое и топовое, а просто топовое, но старее на поколение или два. Куча складского оригинала топового есть и продается на авито том же. Да и новые флагманы могут уступать флагманам прошлого поколения, причём не самая редкая практика последние годы у многих брендов.
Так что... Можно экономить, но нужно искать :)
Ответ noyneim
Ой, искать коньки на Авито-это большой риск, там столько "пали", что мама не горюй. Да, можно и позапрошлое поколение из верхних моделей взять, вопрос лишь в том, получится ли найти среди них размер подходящей полноты, "фита". Всё-таки подбор коньков дело серьëзное.
С моим кошельком самый доступный и полезный для здоровья спорт -это шашки.
Ответ Вальдемар Задунайский
Ох не зарекайся, там тожэ можно на интерес играть))
Ответ Дмитрий
Делов то.Заключу контракт с Фонбет ,будем билеты продавать на игры,а там договоримся.Я ни на что не намекаю.Газпром поможет.Я там даже в молодости поработал.
Потерпите ещё немного времени. Скоро будет как раньше (в СССР)
Если бы федерация не помогала - было бы совсем печально. И сейчас то вложения не самые маленькие, а если всё это тянуть за свои, да ещё и пытаться купить новое, а не перекупать у тех, кто вырос из формы...суммы совсем безумные.
Ну теннис еще есть
Ответ bor-n@yandex.ru
Гораздо дешевле. Ракетка 40к и кроссовки 15.
У меня знакомый переехал в Москву, чтбы сын играл в хоккей, всё перевёз туда, работу семью, итог: МХЛ и до свидания а потратил много мильонов
Ответ Дмитрий
Мхл - это еще очень успешно. Статистика выпускников хоккейных дюсшор, вроде, 1% профигроками становятся. То есть по всем лигам.
Ответ Дмитрий
Ну так рискнул, и что? Бывает. Не повезло, не подфартило, рассчитывал наверное. что сын начнёт не миллионы (что он по тебе потратил) в семью привозить, а 100-ни:) Вложение не оправдалось, так сплошь и рядом:)
Самое главное — коньки. Где кататься есть. Всё остальное можно найти дешевле. Сделать специальный электронную площадку для обмена и покупки хоккейного инвентаря. Первое поколение хоккеистов мало что имело из современной амуниции. Это не помешало стать им звездами хоккея.
Ладно, ребята, хорошо с вами пообщаться, но пришло время мне землю оттоптал. Месяц два да на упокой уйду . Если нет буду рад вас читать и веселиться.
