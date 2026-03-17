Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»
Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мыслями о росте затрат для того, чтобы заниматься хоккеем.
– Я буквально сейчас прочувствовал, как дорого играть в хоккей. Это самый дорогой вид спорта из популярных, по собственному кошельку чувствую, как это влияет.
– Почему только сейчас?
– Ну как, потому что в СССР все на халяву было (смеется). Нас обеспечивали амуницией, никто ничего не покупал.
Отдали тебе коньки — бери, у соседей или у друзей всегда было что взять, считай, передавалось все из рук в руки.
А сейчас захочешь обновить коньки и что-то еще, так бац тебе – 1000 долларов, – сказал Дарюс Каспарайтис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
С другой стороны, никто не заставляет покупать флагманскую модель, как многие любят. Тоже от уровня зависит конечно(про проф уровни не говорим). Модели на 1-2 ступени ниже флагмана имеют место быть, да и разница, иногда, от флагмана не особо значительна(если сравнивать топ и предтоп). Но и они не дешевые
А вообще, можно покупать не самое новое и топовое, а просто топовое, но старее на поколение или два. Куча складского оригинала топового есть и продается на авито том же. Да и новые флагманы могут уступать флагманам прошлого поколения, причём не самая редкая практика последние годы у многих брендов.
Так что... Можно экономить, но нужно искать :)