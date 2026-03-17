Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»

Дарюс Каспарайтис: хоккей – самый дорогой вид спорта.

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис поделился мыслями о росте затрат для того, чтобы заниматься хоккеем.

– Я буквально сейчас прочувствовал, как дорого играть в хоккей. Это самый дорогой вид спорта из популярных, по собственному кошельку чувствую, как это влияет.

– Почему только сейчас?

– Ну как, потому что в СССР все на халяву было (смеется). Нас обеспечивали амуницией, никто ничего не покупал.

Отдали тебе коньки — бери, у соседей или у друзей всегда было что взять, считай, передавалось все из рук в руки.

А сейчас захочешь обновить коньки и что-то еще, так бац тебе – 1000 долларов, – сказал Дарюс Каспарайтис.