Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»

Федерации хоккея Финляндии: обсудим участие России на Кубке мира.

Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен заявил, что ведущие хоккейные страны еще обсудят возможное участие России на Кубке мира в 2028 году.

Функционер ранее не подтвердил бойкот турнира в случае участия в нем сборной России.

«Конечно, в какой-то момент это произойдет [обсуждение вопроса участия России], но сейчас это неактуально, потому что мы еще не знаем планы НХЛ.

Безусловно, мы проведем переговоры с НХЛ », – сказал Хейкки Хиетанен в интервью Iltalehti.