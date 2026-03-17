Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»
Федерации хоккея Финляндии: обсудим участие России на Кубке мира.
Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен заявил, что ведущие хоккейные страны еще обсудят возможное участие России на Кубке мира в 2028 году.
Функционер ранее не подтвердил бойкот турнира в случае участия в нем сборной России.
«Конечно, в какой-то момент это произойдет [обсуждение вопроса участия России], но сейчас это неактуально, потому что мы еще не знаем планы НХЛ.
Безусловно, мы проведем переговоры с НХЛ», – сказал Хейкки Хиетанен в интервью Iltalehti.
Опубликовал: Никита Надёжин
24 комментария
Надо Сша тоже отстранять, что бы два"’изгоя" суперсерию могли делать друг с другом и назвать АggressiveSubwaySeries ;))
Ну а как за счёт отстранить Америку 🤨🤨🤨
Америку никто не отстранит.. Там биржи, весь спорт кроме соккера, все шоу, флот , авиация Голливуд, еврейское лобби, нефть газ.. ФРС и печатный станок..Это все равно что отстранить Рим от конных бегов со стороны какой нибудь Парфии. В античные времена
Соккер тоже хотели переманить, но Суперлига пока не получилось, думаю по поведению испанцев и соккера скора лишать европу ;))
им еще не озвучили позицию, которую им придется занять :))
Планы НХЛ — планы США.🤔
NHL - какбэ американская история, не?
Надо лесорубов отстранить , пусть между собой проиграют пару лет , мозги на место встанут ))
