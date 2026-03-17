Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»
Агент Шуми Бабаев высказался о том, что нападающий Рид Буше по-прежнему не вернулся в расположении «Автомобилиста».
Форвард улетел из России в США в конце января на свадьбу брата и не прибыл в расположение клуба после Матча звезд КХЛ. В марте у него должна родить жена.
– Рид Буше в Америке.
– Почему он приедет только к третьему матчу [плей-офф]?
– Не могу сказать, что он приедет к третьему матчу. Должен приехать. По идее должен был приехать к первому матчу.
У него чисто семейная ситуация. Он бы давно уже приехал, но у него семейная ситуация с супругой. У него агент Алеша Пилко, мой партнер, и он на связи с ним каждый день.
– Почему Рид не отвечает «Автомобилисту»?
– Для меня это странно. Это некрасиво смотрится, если так на самом деле. Думаю, что он общается с «Автомобилистом». Мое мнение: у тебя (у Алексея Шевченко – Спортс’‘) неправильная информация.
– Это реально те причины, по которым нельзя вернуться, выполнять контрактные обязательства?
– Это чисто семейная ситуация, где он стоит перед выбором. Он должен его принять.
Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо он остается дома и подставляет команду, – сказал Шуми Бабаев.
