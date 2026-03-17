15

Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»

Шуми Бабаев: Рид Буше может вернуться в «Автомобилист» в плей-офф КХЛ.

Агент Шуми Бабаев высказался о том, что нападающий Рид Буше по-прежнему не вернулся в расположении «Автомобилиста».

Форвард улетел из России в США в конце января на свадьбу брата и не прибыл в расположение клуба после Матча звезд КХЛ. В марте у него должна родить жена.

Рид Буше в Америке.

– Почему он приедет только к третьему матчу [плей-офф]?

– Не могу сказать, что он приедет к третьему матчу. Должен приехать. По идее должен был приехать к первому матчу.

У него чисто семейная ситуация. Он бы давно уже приехал, но у него семейная ситуация с супругой. У него агент Алеша Пилко, мой партнер, и он на связи с ним каждый день.

– Почему Рид не отвечает «Автомобилисту»?

– Для меня это странно. Это некрасиво смотрится, если так на самом деле. Думаю, что он общается с «Автомобилистом». Мое мнение: у тебя (у Алексея Шевченко – Спортс’‘) неправильная информация.

– Это реально те причины, по которым нельзя вернуться, выполнять контрактные обязательства?

– Это чисто семейная ситуация, где он стоит перед выбором. Он должен его принять.

Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо он остается дома и подставляет команду, – сказал Шуми Бабаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это хоккей, брат!» на YouTube
Абсолютный непрофессионализм. Несмотря на вероятность реальных обстоятельств.
Лучше чтоб он деньги вернул и больше никогда не приезжал сюда. Пусть дальше служит своей жене, каблук
Агент Рида Буше об уходе игрока из «Авангарда»: «Жизнь покажет, кто был прав, до конца сезона. Обсуждать его бывший клуб сейчас не хочу» https://www.sports.ru/hockey/1116872153-agent-rida-bushe-ob-uxode-igroka-iz-avangarda-zhizn-pokazhet-kto-byl-p.html
Показала жизнь или еще нет?
Хорошо, что из Авы ушел.
хорошо что из Ярославля уволился.
Команду он уже подставил.
Сопин молодец во время скинул! В Омске ему очень нравилось и видимо Рид уже что-то знал и не захотел подставлять любимый клуб)))
Приедет к ПО и отожжёт на все деньги😂
Гру , Буше делают что хотят , интересно в НХЛ им бы так дозволено было…
Как бы его жена приняла без денех
У Рида только в одном клубе норм получалось, без всяких нюансов.
В Ютике
