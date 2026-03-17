Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»

Шуми Бабаев: Рид Буше может вернуться в «Автомобилист» в плей-офф КХЛ.

Агент Шуми Бабаев высказался о том, что нападающий Рид Буше по-прежнему не вернулся в расположении «Автомобилиста ».

Форвард улетел из России в США в конце января на свадьбу брата и не прибыл в расположение клуба после Матча звезд КХЛ . В марте у него должна родить жена.

– Рид Буше в Америке.

– Почему он приедет только к третьему матчу [плей-офф]?

– Не могу сказать, что он приедет к третьему матчу. Должен приехать. По идее должен был приехать к первому матчу.

У него чисто семейная ситуация. Он бы давно уже приехал, но у него семейная ситуация с супругой. У него агент Алеша Пилко , мой партнер, и он на связи с ним каждый день.

– Почему Рид не отвечает «Автомобилисту»?

– Для меня это странно. Это некрасиво смотрится, если так на самом деле. Думаю, что он общается с «Автомобилистом». Мое мнение: у тебя (у Алексея Шевченко – Спортс’‘) неправильная информация.

– Это реально те причины, по которым нельзя вернуться, выполнять контрактные обязательства?

– Это чисто семейная ситуация, где он стоит перед выбором. Он должен его принять.

Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо он остается дома и подставляет команду, – сказал Шуми Бабаев.