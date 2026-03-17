  • Гришин о том, с кем не хотелось бы встретиться в плей-офф: «Назвал бы команду на букву «Ц». В регулярке хочется занять место повыше, но кто достанется, с тем и будем играть»
Гришин о том, с кем не хотелось бы встретиться в плей-офф: «Назвал бы команду на букву «Ц». В регулярке хочется занять место повыше, но кто достанется, с тем и будем играть»

Игорь Гришин ответил, с кем бы не хотел встретиться в плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Торпедо» (6:3) ответил на вопрос о том, с каким бы соперником команде не хотелось бы встретиться в плей-офф КХЛ.

– Вы еще перед матчем сказали, что «Торпедо» — быстрая, агрессивная команда, против которой интересно играть. А есть команды, с которыми не хотелось встретиться в плей-офф?

– Есть. Можно я не буду их называть? Для нас есть.

– Одну команду на букву «А» мы не будем называть.

– Я бы на букву «Ц» назвал лучше команду.

– Вам это не грозит в первом раунде. То, что вы уже гарантировали, что не будете восьмыми: с одной стороны, приятно, было бы с «Металлургом» встретиться, но лучше на более поздней стадии это сделать.

– На самом деле я не смотрел, что после этой победы мы не будем уже восьмыми. Я знаю, что «Сибирь» победила, но я не очень слежу за этими вещами.

Какой соперник достанется, с тем мы и будем играть. Мы здесь не выбираем, тренерский штаб на это не смотрит.

Не хочется занимать восьмое место, хочется как можно выше.

Не потому, что этот соперник будет в плей-офф или другой соперник будет в плей-офф. Просто хочется занять место по регулярному чемпионату повыше, – сказал Игорь Гришин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Торпедо»
Эх , знатный у него причесон....
Ответ SHUREPA
Эх , знатный у него причесон....
Сухорукова в Жмурках напоминает)
Ответ SHUREPA
Эх , знатный у него причесон....
"Алопеция. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы, приводя к их полному исчезновению на голове, часто затрагивая брови и ресницы."
Видимо Игорь Владимирович тем самым закрывает отсутствующие брови, так что это вынужденная мера, по моему предположению.
Црвена звезда?
Ответ drugoon
Црвена звезда?
не светит на "ц"!
Так говорит, как будто первый раунд уже прошёл.
