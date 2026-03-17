Гришин о том, с кем не хотелось бы встретиться в плей-офф: «Назвал бы команду на букву «Ц». В регулярке хочется занять место повыше, но кто достанется, с тем и будем играть»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победы над «Торпедо» (6:3) ответил на вопрос о том, с каким бы соперником команде не хотелось бы встретиться в плей-офф КХЛ.
– Вы еще перед матчем сказали, что «Торпедо» — быстрая, агрессивная команда, против которой интересно играть. А есть команды, с которыми не хотелось встретиться в плей-офф?
– Есть. Можно я не буду их называть? Для нас есть.
– Одну команду на букву «А» мы не будем называть.
– Я бы на букву «Ц» назвал лучше команду.
– Вам это не грозит в первом раунде. То, что вы уже гарантировали, что не будете восьмыми: с одной стороны, приятно, было бы с «Металлургом» встретиться, но лучше на более поздней стадии это сделать.
– На самом деле я не смотрел, что после этой победы мы не будем уже восьмыми. Я знаю, что «Сибирь» победила, но я не очень слежу за этими вещами.
Какой соперник достанется, с тем мы и будем играть. Мы здесь не выбираем, тренерский штаб на это не смотрит.
Не хочется занимать восьмое место, хочется как можно выше.
Не потому, что этот соперник будет в плей-офф или другой соперник будет в плей-офф. Просто хочется занять место по регулярному чемпионату повыше, – сказал Игорь Гришин.
