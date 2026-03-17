  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Кубке мира: «Швеция, Финляндия и Чехия ведут себя как флюгер. Сегодня говорят одно, а завтра придет папочка, скажет, и все будет по‑другому»
6

Плющев о Кубке мира: «Швеция, Финляндия и Чехия ведут себя как флюгер. Сегодня говорят одно, а завтра придет папочка, скажет, и все будет по‑другому»

Владимир Плющев: Швеция, Финляндия и Чехия ведут себя как флюгер.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал возможный бойкот Кубка мира со стороны европейских стран из-за возможного участия России.

Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

– Швеция, Чехия и Финляндия в случае допуска России на Кубок мира будут бойкотировать турнир. Насколько для вас ожидаемы такие действия?

– Я думаю, что нам не стоит особенно обращать на это внимание. Вопрос будут решать организаторы турнира.

Но эти страны ведут себя как флюгер: сегодня говорят одно, а завтра придет папочка, скажет, и все будет по‑другому.

– Могут ли организаторы из‑за возможного бойкота отказаться от приглашения россиян?

– Списки еще не определены, никому не были высланы приглашения.

Думаю, сейчас будут вестись кулуарные переговоры, а с учетом того, что это страны НАТО, а папочка высказал в их отношении определенное мнение, будем ждать результат, – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная Чехии по хоккею
logoНХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Швеции по хоккею
logoМатч ТВ
logoВладимир Плющев
logoСборная Финляндии по хоккею
Политика
logoКХЛ
logoКубок мира
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Про флюгер смешно, особенно в контексте наших функионеров, относительно нейтрального статуса наших спортсменов.
а у нас в стране также ,обещают одно,делают по другому. что жкх, газ топливо, .о пенсии вообще молчу..и тоже как скажет папочка.
Я согласен с Плющевым. Уверен, что буквально через две-три недели Швеция, Финляндия и Чехия замерзнут, станут голодать и приползут к нам на коленях и будут упрашивать, чтобы мы с ними поиграли. А мы не станем!
Так ты ж также, попка-дурак. Что вам Пу скажет то в мир и понесете.. Собачонки
Гашек чего-то замолчал. Жив?! Ни слова про Израиль и Америку
Ответ 3a_3eHuT
Гашек чего-то замолчал. Жив?! Ни слова про Израиль и Америку
Ну так это другое ( Израиль и Америка)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
сегодня, 10:40
Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
сегодня, 09:50
Рекомендуем
Главные новости
Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»
4 минуты назад
Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»
18 минут назад
Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет, и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома, и подставляет команду»
27 минут назад
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сиэтла», «Монреаль» примет «Бостон», «Чикаго» против «Миннесоты», «Эдмонтон» сыграет с «Сан-Хосе»
59 минут назад
КХЛ. «Лада» примет «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 11:00
Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
сегодня, 10:40
«Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров
сегодня, 10:27
Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
сегодня, 09:50
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
сегодня, 09:39
Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»
сегодня, 08:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о том, с кем не хотелось бы встретиться в плей-офф: «Назвал бы команду на букву «Ц». В регулярке хочется занять место повыше, но кто достанется, с тем и будем играть»
41 минуту назад
Генменеджер «Торпедо»: «Хочется, чтобы у КХЛ существовали механизмы реагирования в случае злоупотреблений со стороны клубов. Такая дисциплинированность позволила бы лиге стать сильнее»
сегодня, 11:15
Форвард ХК «Сочи» Биттен: «Хоккей в России – спорт номер один. Все попадаю на КХЛ на ТВ. Я ходил на футбол, Россия играла с Чили, классная атмосфера, но на хоккее более шумно»
сегодня, 10:55
Самедов об отчете Минспорта: «Ценовая политика хоккейной формы и сам хоккей – дорогое удовольствие. Родители тратят внушительную сумму. По массовости футбол выиграет во всем мире»
сегодня, 10:15
«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:01
Генменеджер «Торпедо»: «Российские тренеры отвечают перед семьями, друзьями – это наша страна. У иностранцев этих барьеров нет. Надо давать дорогу нашим специалистам»
сегодня, 09:26
Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»
сегодня, 09:11
Ларионов о лавке на арене «Трактора»: «Просторная, занимает много места. В «Торпедо» предлагал поставить 15 кресел и продавать самые дорогие билеты. Деньги – в фонд ветеранов»
сегодня, 09:01
Разин о судьях: «Ты редиска либо для одной команды, либо для другой. У «Автомобилиста» играл Гашилов. Я подкалывал: «Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать»
сегодня, 08:46
Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
сегодня, 07:20
Рекомендуем