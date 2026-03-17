Плющев о Кубке мира: «Швеция, Финляндия и Чехия ведут себя как флюгер. Сегодня говорят одно, а завтра придет папочка, скажет, и все будет по‑другому»

Владимир Плющев: Швеция, Финляндия и Чехия ведут себя как флюгер.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал возможный бойкот Кубка мира со стороны европейских стран из-за возможного участия России.

Ранее появилась информация о том, что Швеция , Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

– Швеция, Чехия и Финляндия в случае допуска России на Кубок мира будут бойкотировать турнир. Насколько для вас ожидаемы такие действия?

– Я думаю, что нам не стоит особенно обращать на это внимание. Вопрос будут решать организаторы турнира.

Но эти страны ведут себя как флюгер: сегодня говорят одно, а завтра придет папочка, скажет, и все будет по‑другому.

– Могут ли организаторы из‑за возможного бойкота отказаться от приглашения россиян?

– Списки еще не определены, никому не были высланы приглашения.

Думаю, сейчас будут вестись кулуарные переговоры, а с учетом того, что это страны НАТО, а папочка высказал в их отношении определенное мнение, будем ждать результат, – сказал Владимир Плющев.