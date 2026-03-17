  • Генменеджер «Торпедо»: «Хочется, чтобы у КХЛ существовали механизмы реагирования в случае злоупотреблений со стороны клубов. Такая дисциплинированность позволила бы лиге стать сильнее»
3

Евгений Забуга высказался о том, что изменил бы в КХЛ.

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга поделился размышлениями на тему того о том, что хотел бы изменить в КХЛ.

– Что бы вы как менеджер хотели изменить в КХЛ?

– На самом деле у меня одно пожелание – взаимоуважение и более всеобъемлющий контроль за главными принципами и регламентом со стороны лиги.

Часто всем доводится слышать относительно тех или иных сделок на рынке, и кто-то говорит про злоупотребления, в том числе в области потолка заработных плат.

Мы все живем в одном социуме, в одних условиях, и очень хотелось бы, чтобы все мы друг друга уважали. И чтобы у лиги существовали механизмы реагировать в случае выявления злоупотреблений со стороны клубов.

Подобная дисциплинированность позволила бы КХЛ стать еще сильнее, и мы гарантированно получили бы еще более непредсказуемые результаты и еще более сильный состав участников.

– Это так называемые «конверты»?

– Я не хочу говорить про «конверты». Про это уже очень много сказано на пресс-конференциях разными тренерами.

Здесь больше вопросов в совершении таких хоккейных операций, как выплата компенсации со стороны одних клубов и заключение с этими хоккеистами другими клубами контракта на минимальные пороговые суммы.

Также речь о расторжениях контрактов клубами КХЛ через фарм-клубы с выплатой компенсаций мимо потолка зарплат, – сказал Евгений Забуга.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
3 комментария
В сторону Авангарда наброс.
Ему про конверты а он завилял, говори как есть или молчи в тряпочку
авангард тогда в плей-офф не выйдет🤣🤣🤣
