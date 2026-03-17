Форвард ХК «Сочи» Биттен: «Хоккей в России – спорт номер один. Все попадаю на КХЛ на ТВ. Я ходил на футбол, Россия играла с Чили, классная атмосфера, но на хоккее более шумно»

Уилл Биттен: в России хоккей любят больше, чем футбол.

Нападающий «Сочи» Уилл Биттен считает хоккей спортом номером один в России.

«За два года в России я понял, что хоккей здесь – спорт номер один. Я как не включаю телевизор, то всегда попадаю на трансляцию какого-то матча КХЛ .

Многих людей встречаю в атрибутике клубов НХЛ и КХЛ. Очень много разных знаков, что в России любят хоккей.

Болельщики очень яростно поддерживают свои команды. Удивительно, как много фанатов приезжает на выездные игры. Круто такое видеть.

В Сочи я ходил на футбол. Сборная России играла против Чили. Был почти полный стадион. Мы закончили свой матч и пошли на футбол. Была классная атмосфера, но на хоккее, мне кажется, более шумно.

Поэтому, думаю, хоккей в России больше любят», – сказал Уилл Биттен .