Форвард ХК «Сочи» Биттен: «Хоккей в России – спорт номер один. Все попадаю на КХЛ на ТВ. Я ходил на футбол, Россия играла с Чили, классная атмосфера, но на хоккее более шумно»
Уилл Биттен: в России хоккей любят больше, чем футбол.
Нападающий «Сочи» Уилл Биттен считает хоккей спортом номером один в России.
«За два года в России я понял, что хоккей здесь – спорт номер один. Я как не включаю телевизор, то всегда попадаю на трансляцию какого-то матча КХЛ.
Многих людей встречаю в атрибутике клубов НХЛ и КХЛ. Очень много разных знаков, что в России любят хоккей.
Болельщики очень яростно поддерживают свои команды. Удивительно, как много фанатов приезжает на выездные игры. Круто такое видеть.
В Сочи я ходил на футбол. Сборная России играла против Чили. Был почти полный стадион. Мы закончили свой матч и пошли на футбол. Была классная атмосфера, но на хоккее, мне кажется, более шумно.
Поэтому, думаю, хоккей в России больше любят», – сказал Уилл Биттен.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Ща погоди, и в хоккее FAN -ID введут и будет также как и на футболе.
