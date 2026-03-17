  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
30

Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»

Хейкки Хиетанен опроверг бойкот Кубка мира из-за России.

Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен не подтвердил желание отказаться от участия в Кубке мира-2028 в случае допуска сборной России.

Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

– Это не информация, а предположение журналиста. Не собираюсь на данном этапе высказывать свою позицию по поводу этих предположений.

– Вы обсуждали с НХЛ участие России на Кубке мира?

– Нет.

– Вы обсуждали с Швецией или Чехией участие России на Кубке мира?

– Нет.

– Следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира?

– На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами. 

С другой стороны, ИИХФ еще не приняла решение [относительно России] по сезону-2027/28, – сказал Хейкки Хиетанен в интервью Iltalehti.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoНХЛ
logoКХЛ
logoСборная Чехии по хоккею
logoКубок мира
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Настоящий мужик! Сказал свое твердое "не знаю!"
Ответ mit-byer
Чё й-то вдруг? Он сказал свое твердое «как амеры решат, так и будет».
Ответ Василий Малышкин
Потому что это другое , когда вы уже это поймёте 🤷
Ответ Василий Малышкин
Так это другое, понимать нужно👌
Жидкий стул от президента Федерации хоккея Финляндии.
А НХЛ не должна сопли жевать. Нужны решительные действия. Была Паралимпиада, где участвовала Россия. Сколько шума было, угроз бойкотов. Но всё прошло ровно. Никаких освистываний россиян с флагом и близко не было. 14 стран бойкотировали открытие, но на закрытии отсутствовала уже только Украина, остальные участвовали. Так же и в других видах спорта. Сначала сопротивляются, потом принимают неизбежное.

Нужно просто фиксировать, что сборная России будет участвовать, хотят того финны, шведы и чехи или нет. Они же тупо берут на слабо НХЛ и ИИХФ, устраняют конкурента под политическим предлогом. Или мы, или они.

Надо допускать, а европейцы побесятся какое-то время, но в конце концов примут правила игры. Если НХЛ так опасается, то можно Россию отправить на КМ в американскую группу, чтобы не играть с ней Финляндии, Швеции и Чехии. А если и играть, то в плей-офф, куда России ещё надо выйти, обойдя канадцев или американцев в группе.

А иначе Россия никогда больше не сыграет на Кубке мира (и на Олимпиаде). Потому что в мирном урегулировании конфликта на Украине европейцы не участвуют. Это условие как России, так и США. А если будет заключен мир (в той или иной форме), то это будет без учета мнения европейцев. И очевидно, что финны, шведы и чехи будут и дальше угрожать бойкотом из-за допуска России, потому что обидятся от такого расклада.
Ответ EgorArefev
А Россия как и всегда и так будет в СА группе 100%.
Ответ EgorArefev
Комментарий скрыт
На самом деле это всё такой воздух с верхов, от всех этих глав федераций и чиновников. Потому что спортсмены между собой в нормальных приятельских отношениях. Демидов с Капаненом в одном звене, постоянно общаются между собой, Хуснутдинов с Пастерняком также, Кучеров и Хедман, Малкин и Карлссон, Ничушкин и Нечас, Дорофеев и Гертл, Свечников и Ахо, и так далее и так далее. Все друг с другом общаются и приятельствуют, никаких инцидентов на льду даже близко не будет. Я уверен, что если допустят Россию, то и игроки европейских сборных не будут за бойкот.
Ответ rhodesian
Только игроки ничего не решают.
Решать по-любому будет НХЛ. Только от них зависит допуск или недопуск России. Там умеют подсчитывать прибыль, и если посчитают, что участие России привлечёт больше интереса и принесёт больше денег, то на мнение скандинавов им будет просто наплевать.
Ответ Evgen Vynokurov
чтож тогда на Кубок Наций не позвали то? Наверняка бы участие России принесло бы и интерес и больше денег...
Ответ Splin
Именно. Видимо, даже в формате НХЛ европейцы наныли на исключение РФ вопреки финансовым интересам. Значит, деньги все таки не на первом месте.
Хаха
А когда говорили что не поедете на ЧМ, а потом и на ОИ, если там Россия будет?
Ведь финская хоккейная федерация больше всех верещала.
Иихф к Кубку мира каким боком?
Ну без России Кубок Мира так себе, она должна стать вишенкой на торте после бана. Но без Финляндии, Швеции и Чехии проводить Кубок Мира не имеет смысла. Но Бабло как известно всегда побеждает Зло - всё зависит от того кому и сколько денег пообещают организаторы
" -Уходим.
- Конечно.
- А деньги?
-Остаёмся"
(с) День выборов
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
