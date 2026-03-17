Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен не подтвердил желание отказаться от участия в Кубке мира-2028 в случае допуска сборной России.
Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.
– Это не информация, а предположение журналиста. Не собираюсь на данном этапе высказывать свою позицию по поводу этих предположений.
– Вы обсуждали с НХЛ участие России на Кубке мира?
– Нет.
– Вы обсуждали с Швецией или Чехией участие России на Кубке мира?
– Нет.
– Следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира?
– На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами.
С другой стороны, ИИХФ еще не приняла решение [относительно России] по сезону-2027/28, – сказал Хейкки Хиетанен в интервью Iltalehti.
Нужно просто фиксировать, что сборная России будет участвовать, хотят того финны, шведы и чехи или нет. Они же тупо берут на слабо НХЛ и ИИХФ, устраняют конкурента под политическим предлогом. Или мы, или они.
Надо допускать, а европейцы побесятся какое-то время, но в конце концов примут правила игры. Если НХЛ так опасается, то можно Россию отправить на КМ в американскую группу, чтобы не играть с ней Финляндии, Швеции и Чехии. А если и играть, то в плей-офф, куда России ещё надо выйти, обойдя канадцев или американцев в группе.
А иначе Россия никогда больше не сыграет на Кубке мира (и на Олимпиаде). Потому что в мирном урегулировании конфликта на Украине европейцы не участвуют. Это условие как России, так и США. А если будет заключен мир (в той или иной форме), то это будет без учета мнения европейцев. И очевидно, что финны, шведы и чехи будут и дальше угрожать бойкотом из-за допуска России, потому что обидятся от такого расклада.
А когда говорили что не поедете на ЧМ, а потом и на ОИ, если там Россия будет?
Ведь финская хоккейная федерация больше всех верещала.
- Конечно.
- А деньги?
-Остаёмся"
(с) День выборов