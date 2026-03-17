«Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров

«Металлург» дал отдых основному составу команды.

«Металлург » отправился вторым составом на два заключительных матча Фонбет чемпионата КХЛ в текущем сезоне.

18 марта магнитогорцы сыграют с «Трактором », 20 марта – с «Локомотивом ».

Главный тренер команды Андрей Разин из основного состава взял в поездку только вратаря Илью Набокова, защитника Александра Сиряцкого, а также нападающих Егора Коробкина , Владимира Ткачева и Михаила Федорова.

Вратари: Илья Набоков, Егор Крамзин, Андрей Трофимов.



Защитники: Кирилл Жуков, Ярослав Исаков, Ярослав Мухранов, Никита Полтавчук, Антон Рубин, Александр Сиряцкий, Эдуард Шетле.



Нападающие : Матвей Галенюк, Михаил Грасс, Матвей Гущин, Никита Зимин, Егор Коробкин, Артем Кузякин, Эрик Мухотьянов, Игорь Нечаев, Борис Осипович, Иннокентий Рыбин, Данил Сысоев, Владимир Ткачев, Павел Тютнев, Михаил Федоров.

Уже известно, что «Металлург» сыграет против «Сибири» в первом раунде Кубка Гагарина.