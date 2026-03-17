  • «Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров
«Металлург» дал отдых основному составу команды.

«Металлург» отправился вторым составом на два заключительных матча Фонбет чемпионата КХЛ в текущем сезоне.

18 марта магнитогорцы сыграют с «Трактором», 20 марта – с «Локомотивом».

Главный тренер команды Андрей Разин из основного состава взял в поездку только вратаря Илью Набокова, защитника Александра Сиряцкого, а также нападающих Егора Коробкина, Владимира Ткачева и Михаила Федорова.

Вратари: Илья Набоков, Егор Крамзин, Андрей Трофимов.
 
Защитники: Кирилл Жуков, Ярослав Исаков, Ярослав Мухранов, Никита Полтавчук, Антон Рубин, Александр Сиряцкий, Эдуард Шетле.
 
Нападающие: Матвей Галенюк, Михаил Грасс, Матвей Гущин, Никита Зимин, Егор Коробкин, Артем Кузякин, Эрик Мухотьянов, Игорь Нечаев, Борис Осипович, Иннокентий Рыбин, Данил Сысоев, Владимир Ткачев, Павел Тютнев, Михаил Федоров.

Уже известно, что «Металлург» сыграет против «Сибири» в первом раунде Кубка Гагарина.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
Видимо Ткачёв не согласен с тем, что деньги песок, личные бонусы оказались важнее
Пионеротряд Андрея Разина идёт в бой, у ребят нормальная такая проверка предстоит на уровне КХЛ. Посмотрим, как они проявят себя.
главное, чтобы основной состав не забухал в это время...
Думаю у Локо тоже состав будет не самый жирный. Тем интересней)
Билеты будут продавать по ценам кхл, а смотреть на вхл
Правильно сделал, основа отдохнёт перед по, шанс у молодых, это одно из обязанностей тренера - молодёжь развивать
Ответ Ыжык
Ыжик пыжик, у тебя зависть какая-то?)
"Отпускайте клоунов-цирк должен гастролировать"😂 (с).
Канцеров мог бы и еще шайб забить.....странно конечно , Сибирь накажет их за это !
Ответ ЧакЧак
Канцеров мог бы и еще шайб забить.....странно конечно , Сибирь накажет их за это !
Сибирь свип получит)
А Трактор каким составом играть будет ? Ему тоже особо ничего не надо.
Без вишни на торте крч.
Что поделать, календарь таков, да и минимизирует риски травм перед ПО.
Ярик тоже даст основе отдохнуть имхо.
