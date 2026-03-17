Самедов об отчете Минспорта: «Ценовая политика хоккейной формы и сам хоккей – дорогое удовольствие. Родители тратят внушительную сумму. По массовости футбол выиграет во всем мире»

Александр Самедов: хоккей – это дорогое удовольствие.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о занимающихся хоккеем в России.

Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.

– Может быть, дело в доступности. Все-таки ценовая политика хоккейной формы и сам хоккей – это дорогое удовольствие. Родители тратят на это внушительную сумму. Наверное, это один из факторов.

Но и хоккеем много ребят занимается, хоть статистика и упала, но ребята идут и идут с удовольствием. Этот вид спорта – олицетворение России.

– Футбол и хоккей – главные виды спорта в России?

– Что значит «главные»? По достижениям понятно, что хоккей далеко впереди.

По массовости футбол выиграет вообще во всём мире и у нас в том числе.

Тут как сравнивать? Есть много видов спорта, где у нас достижений больше, чем в футболе. Но в любом случае большинство любит футбол и идут им заниматься, – сказал Александр Самедов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Коню 🐴 понятно про доступность и даже🐏
