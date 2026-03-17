«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)

Иностранец станет генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс».

Игорь Варицкий покинет пост генерального менеджера «Шанхая », а его место займет иностранный специалист, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Помощником иностранца по российскому рынку станет Илья Каблуков , который является действующим хоккеистом китайского клуба.

В нынешнем сезоне «Шанхай» не вышел в плей-офф КХЛ . Команда находится на девятом месте в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 66 матчах чемпионата.