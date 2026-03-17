«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)
Иностранец станет генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс».
Игорь Варицкий покинет пост генерального менеджера «Шанхая», а его место займет иностранный специалист, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Помощником иностранца по российскому рынку станет Илья Каблуков, который является действующим хоккеистом китайского клуба.
В нынешнем сезоне «Шанхай» не вышел в плей-офф КХЛ. Команда находится на девятом месте в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 66 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Когда перестанем бисер метать перед свиньями? Китаезы сидят на ветках, башляют по чуть-чуть, находясь в сторонке. А у нас вся хоккейная общественность нухает вонь от этих "кружевных трусиков". Не думаю, что это добавляет авторитета хоккейному руководству, да и власти в целом.