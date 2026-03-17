«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)

Иностранец станет генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс».

Игорь Варицкий покинет пост генерального менеджера «Шанхая», а его место займет иностранный специалист, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Помощником иностранца по российскому рынку станет Илья Каблуков, который является действующим хоккеистом китайского клуба.

В нынешнем сезоне «Шанхай» не вышел в плей-офф КХЛ. Команда находится на девятом месте в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 66 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Игоряша потерял нюх, на хороших игроков похоже
Варицкий в Трактор,домой?
Ну окончательно на китайско-российские деньги теперь полностью банковать будут англосаксы. Это просто позор какой-то. Вообще-то война у нас с ними. И каждый день они убивают россиян. Может наших хоккеистов куда-то вернули на большие соревнования? Или хотя бы вернули 300 млрд долларов?
Когда перестанем бисер метать перед свиньями? Китаезы сидят на ветках, башляют по чуть-чуть, находясь в сторонке. А у нас вся хоккейная общественность нухает вонь от этих "кружевных трусиков". Не думаю, что это добавляет авторитета хоккейному руководству, да и власти в целом.
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Лада» принимает «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
33 минуты назадLive
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сиэтла», «Монреаль» примет «Бостон», «Чикаго» против «Миннесоты», «Эдмонтон» сыграет с «Сан-Хосе»
58 минут назад
Денис Лебедев о Госдуме: «Овечкину это не надо. Он отличный семьянин, любит страну, знает спорт. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить»
сегодня, 15:27
«Когда вожди договорятся, все закончится. Люди хотят отдыхать на спорте, но так уже не расслабляешься. Мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста». Каспарайтис об отстранении России
сегодня, 14:50
Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»
сегодня, 14:25
Депутат Свищев о России и Кубке мира: «Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов? Есть спортивные принципы, а не какие-то лозунги»
сегодня, 14:02
Бейсбольный «Вашингтон» раздаст 20 тысяч игрушечных фигурок Овечкина. Александр изображен с мячом в руке, в шортах и тапках
сегодня, 13:09Фото
Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»
сегодня, 12:40
Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»
сегодня, 12:26
Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»
сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»
4 минуты назад
Бернс вышел на чистое 7-е место по голам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра
27 минут назад
Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»
46 минут назад
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив» и «Авангард» нельзя сбрасывать со счетов. А там и «Ак Барс» подтянется. У ЦСКА кубковый тренер, могут шороху навести»
58 минут назад
Черкас о СКА: «Если сравнивать прошлый сезон и этот, нет никакого улучшения с точки зрения результата. Разницы между 7-м и 6-м местом нет»
сегодня, 15:39
Фазель о России и Кубке мира: «Политическая ситуация в мире меняется так быстро. На данный момент мы ничего не можем сделать. Надеемся на лучшее!»
сегодня, 15:16
Армстронг объявил об уходе с поста генменеджера сборной Канады. Его решение не связано с результатом Олимпиады
сегодня, 14:39
Вице-президент Федерации хоккея Чехии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Тема официально не обсуждалась. Заявлений нет»
сегодня, 14:14
Рулик покинет пост главного тренера сборной Чехии после ЧМ-2026. Он может возглавить «Кладно»
сегодня, 13:48
Малкин о дисквалификации на 5 матчей: «У меня плохая репутация, но Далин не травмирован. Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Гудас отстранен на 5 игр»
сегодня, 13:35
Рекомендуем