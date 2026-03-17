  Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о нежелании некоторых европейских стран играть против России.

Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

«Пускай не участвуют! Один раз не съездят, проведут без них, следующий раз полезут туда.

Не может это продолжаться бесконечно. Сколько уже можно? Началось все в 2022 году, а сейчас уже 2026-й, Кубок мира будет в 2028-м.

Они боятся Россию, они понимают, что мы их с турнира выбьем. Поэтому они себе обеспечивают алиби.

Можно подумать, что их так Украина волнует, что они так все испереживались за нее. Они за свою задницу беспокоятся! Понимают, что их с турнира рано выкинут.

Если Кубок мира проведут без них, то это будет уроком, на следующий первыми туда побегут», – сказал Владимир Крикунов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
В том то и дело дед, что началось в 2022г. ,а сегодня 2026г.
И ситуация далеко не улучшилась с вашего "началось" а как раз таки наоборот.
Ответ Сергей Анисимов
Комментарий скрыт
Самомнение, граничащее с манией величия
Ну допустим...
Но так вы же сами хотели, что бы вас боялись. Вся политика в этом.
Не уважали..., не восхищались..., не копировали..., а именно боялись.
Что-ж теперь "на зеркало пенять, коли рожа крива" .
Ответ PinokNogoev
А когда уважались и восхищались напомните ?
Ответ Сибирский литовец
а когда-нибудь было за что? может, с этого начать?
Швеция, Финляндия, Чехия хоккейноразвитые страны никто их не выкинет
Первый пошел, ждем Плющева, Свищева, Губера и прочих великих экспертов
"Не может это продолжаться бесконечно". (с) Это про СВО?
Ответ Melnikov1968
Как бы не хотел такое говорить, но к большому сожалению, может и как может продолжаться бесконечно
Ответ Александр Кудрявцев
Я тоже думаю что может. Нынешнюю власть это устраивает. Имею ввиду власть многих государств.
зачем запрещают афтаназию
Россию боятся а США и Канаду нет
Ответ Matador
Но IIHF не только боится но и слушается США
Никто тебя не боится старче !
а с кем тогда проводить? Канада, Юэсэйи Россия?🤣
На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году
сегодня, 05:46
Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников
вчера, 16:54
