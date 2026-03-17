Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о нежелании некоторых европейских стран играть против России.
Ранее появилась информация о том, что Швеция, Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.
«Пускай не участвуют! Один раз не съездят, проведут без них, следующий раз полезут туда.
Не может это продолжаться бесконечно. Сколько уже можно? Началось все в 2022 году, а сейчас уже 2026-й, Кубок мира будет в 2028-м.
Они боятся Россию, они понимают, что мы их с турнира выбьем. Поэтому они себе обеспечивают алиби.
Можно подумать, что их так Украина волнует, что они так все испереживались за нее. Они за свою задницу беспокоятся! Понимают, что их с турнира рано выкинут.
Если Кубок мира проведут без них, то это будет уроком, на следующий первыми туда побегут», – сказал Владимир Крикунов.
И ситуация далеко не улучшилась с вашего "началось" а как раз таки наоборот.
Но так вы же сами хотели, что бы вас боялись. Вся политика в этом.
Не уважали..., не восхищались..., не копировали..., а именно боялись.
Что-ж теперь "на зеркало пенять, коли рожа крива" .