Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»

Владимир Крикунов: Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о нежелании некоторых европейских стран играть против России.

Ранее появилась информация о том, что Швеция , Финляндия и Чехия готовы отказаться от участия на Кубке мира в 2028 году в случае участия в нем России.

«Пускай не участвуют! Один раз не съездят, проведут без них, следующий раз полезут туда.

Не может это продолжаться бесконечно. Сколько уже можно? Началось все в 2022 году, а сейчас уже 2026-й, Кубок мира будет в 2028-м.

Они боятся Россию, они понимают, что мы их с турнира выбьем. Поэтому они себе обеспечивают алиби.

Можно подумать, что их так Украина волнует, что они так все испереживались за нее. Они за свою задницу беспокоятся! Понимают, что их с турнира рано выкинут.

Если Кубок мира проведут без них, то это будет уроком, на следующий первыми туда побегут», – сказал Владимир Крикунов.