Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»

Роман Ротенберг: Словакия и Венгрия могут сыграть с Россией.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, что Словакия может сыграть вместо России на Кубке мира-2028.

– Вы сказали, что идут переговоры со сборной Словакии о приглашении на Кубок Первого канала. Недавно появилась новость, что словаки могут заменить команду России на Кубке мира. Это не станет камнем преткновения?

– Это же решают не словаки, а решают организаторы.

Вы видите из всех новостей, что Словакия и Венгрия абсолютно дружественно настроены к России – политически, по вопросам бизнеса, вопросам газа. Это очень важно, это первый шаг.

Мы рады этому. Венгрия и Словакия точно близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время, – заявил Роман Ротенберг.

Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников