  • Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, что Словакия может сыграть вместо России на Кубке мира-2028.

– Вы сказали, что идут переговоры со сборной Словакии о приглашении на Кубок Первого канала. Недавно появилась новость, что словаки могут заменить команду России на Кубке мира. Это не станет камнем преткновения?

– Это же решают не словаки, а решают организаторы.

Вы видите из всех новостей, что Словакия и Венгрия абсолютно дружественно настроены к России – политически, по вопросам бизнеса, вопросам газа. Это очень важно, это первый шаг.

Мы рады этому. Венгрия и Словакия точно близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время, – заявил Роман Ротенберг.

Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Венгрию выпиши из списка, Рома.
Там выборы в апреле...
Орбан, своим прислуживанием за ваш газ, уже самих венгров достал.
Ответ PinokNogoev
Комментарий скрыт
Ответ PinokNogoev
Венгрия итак играть с Россией не хочет
Ну это прорыв,на хрен нам какие-то Олимпиады и Кубки мира,тут соперники посерьезнее
Комментарий скрыт
не страны африки и на том спасибо)
Рома открою тебе глаза они 🇸🇰🇸🇰🇸🇰 и 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 дружелюбны пока газ есть. И в любую минуту могут повернуться на 360 градусов, ну то есть к 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 жопой а к Америке всем передом
Про 360 градусов - смешно... Может всё таки - 180?
Комментарий скрыт
Как там с финнами дела обстоят?Они непротив,что их гражданин является первым вице-президентом Федерации хоккея России ?
Финнам игры с Россией не нужны
Тни в восторге!🤣
Мне помнится кто-то грозился в ОАЭ хоккей развивать.Как там планы развития?Может лёд с Антарктиды им в ледовые дворцы нужен по дешёвке?Слетал бы ,Рома,проверил обстановку,связи наладил,клюшки Красную машину продал оптом.Скучно тебе в федерации без дела.
ОАЭ просто натурализует хоккеистов, там развития хоккея нет
Когда-то в далёкие 90 е, на заре бизнес-коммерц- бытия, пришла мне идея в Африку снежки продавать в упаковке из пенопласта и фольги)))) потом батя дал пиндюлейй и сказал учи уроки иди бугагага.... Роман только до этого дотюкал в 45))
Так и назовем: турнир друзей по бизнесу и газу
Такого турнира не будет
В декабре в Питере будет
Они с российским газом и нефтью друзья - остальное лирика.
Если я пользуюсь услугами коммунальщиков по поставкам ресурсов в дом, это не значит, что дружественно к ним настроен. я их ненавижу.
Йозеф Хунгарино :)
Йозеф Мадьяр Марино !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сказочный богатырь Валидуб))) кстати это реальный герой из венгерской сказки😉
А потом обещанный тобой матч НХЛ - КХЛ?
Такое невозможно
В мае в Сириусе будет
