Генменеджер «Торпедо»: «Российские тренеры отвечают перед семьями, друзьями – это наша страна. У иностранцев этих барьеров нет. Надо давать дорогу нашим специалистам»

Генеральный менеджер «Торпедо » Евгений Забуга поделился мнением относительно важности развития российских тренеров.

– Можно говорить, что в КХЛ есть тенденция развивать своих тренеров и игроков?

– Развитие своих тренеров – это вдвойне правильно. Я рассуждаю здесь через категорию социальной ответственности.

Иностранный тренер не имеет тех социальных связей, которые имеют наши специалисты. Мы отвечаем перед своими семьями, перед своими друзьями, перед своими болельщиками. Это наша страна, и мы здесь живем.

Для нас важно, как посмотрят на нас наши соотечественники. У иностранных тренеров всех этих психологических барьеров нет. Это люди, которые приезжают в лигу, чтобы проявить себя, заработать достаточно серьезные по меркам международного хоккея деньги.

Поэтому я считаю, что надо давать дорогу нашим специалистам, которые это действительно заслужили, прошли через жернова МХЛ и ВХЛ.

Если мы берем Алексея Геннадьевича Исакова, то к КХЛ он шел 25 лет своей тренерской деятельности. Это очень серьезный труд, он прошел не самые простые периоды своей жизни.

И чем больше будет таких примеров, тем больше все будут понимать, что есть куда расти. У нас в стране очень хорошие тренерские кадры, которые, может быть, необоснованно были задвинуты на второй план.

Я верю в отечественную тренерскую школу, ее нужно развивать и поощрять. Нужны новые имена, которые дадут нам новые импульсы, – сказал Евгений Забуга .