  • Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»
11

Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»

Дмитрий Губерниев: на Кубок Гагарина претендуют «Локомотив», «Металлург» и «Трактор».

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о претендентах на Кубок Гагарина.

«Наш чемпионат – очень непредсказуемый. Думаю, любой клуб может у любого выиграть.

Но главные претенденты всегда – лучшие в регулярке. Посмотрим, что покажут СКА и ЦСКА. Они пробуксовывали, но попали в плей-офф.

На Кубок Гагарина будут претендовать по-прежнему «Локомотив», «Металлург» и «Трактор», – сказал Дмитрий Губерниев.

Пары плей-офф КХЛ – одна уже известна. Расклад на сегодня

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Вот видно человек даже таблицу полностью не посмотрел. Назвал лидеров конференций и вспомнил про Трактор в прошлом финале... Чудик
Агде же Авангард ? Губерниев-то, походу тот ещё специалист в хоккее 😂
Агде же Авангард ? Губерниев-то, походу тот ещё специалист в хоккее 😂
Формат это сайта не позволяет назвать ту область где Губерниев специалист. Хотя перефразируя нашего президента, Губерниев это журналист с низкой социальной ответственностью.
Губерниев вообще мимо хоккея. Если вспомнил трактор то и Амур надо вспомнить. А вообще первый претендент на кубок Гагарина в 2026 году это Медвежчак!🤣🤣🤣🤣
Губерниев вообще мимо хоккея. Если вспомнил трактор то и Амур надо вспомнить. А вообще первый претендент на кубок Гагарина в 2026 году это Медвежчак!🤣🤣🤣🤣
А ты чей холоп будешь? Писать великий клуб ТРАКТОР можно и нужно писать только заглавными буквами. И тут с Губерниевым надо согласиться, что КГ в этом году будет у ТРАКТОРа.
Комментарии Губерниева о хоккее вызывают только смех.
Пхахахах трактор)
Пхахахах трактор)
Димас смеётся всегда последний.
Какой Трактор? Какой же Губерниев некомпетентный, самовлюбленный и обнаглевший от безнаказанности
Какой Трактор? Какой же Губерниев некомпетентный, самовлюбленный и обнаглевший от безнаказанности
Челябинский если не курсе компетент
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Лада» принимает «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
10 минут назадLive
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сиэтла», «Монреаль» примет «Бостон», «Чикаго» против «Миннесоты», «Эдмонтон» сыграет с «Сан-Хосе»
35 минут назад
Денис Лебедев о Госдуме: «Овечкину это не надо. Он отличный семьянин, любит страну, знает спорт. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить»
53 минуты назад
«Когда вожди договорятся, все закончится. Люди хотят отдыхать на спорте, но так уже не расслабляешься. Мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста». Каспарайтис об отстранении России
сегодня, 14:50
Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»
сегодня, 14:25
Депутат Свищев о России и Кубке мира: «Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов? Есть спортивные принципы, а не какие-то лозунги»
сегодня, 14:02
Бейсбольный «Вашингтон» раздаст 20 тысяч игрушечных фигурок Овечкина. Александр изображен с мячом в руке, в шортах и тапках
сегодня, 13:09Фото
Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»
сегодня, 12:40
Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»
сегодня, 12:26
Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»
сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Бернс вышел на чистое 7-е место по голам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра
4 минуты назад
Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»
23 минуты назад
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив» и «Авангард» нельзя сбрасывать со счетов. А там и «Ак Барс» подтянется. У ЦСКА кубковый тренер, могут шороху навести»
35 минут назад
Черкас о СКА: «Если сравнивать прошлый сезон и этот, нет никакого улучшения с точки зрения результата. Разницы между 7-м и 6-м местом нет»
41 минуту назад
Фазель о России и Кубке мира: «Политическая ситуация в мире меняется так быстро. На данный момент мы ничего не можем сделать. Надеемся на лучшее!»
сегодня, 15:16
Армстронг объявил об уходе с поста генменеджера сборной Канады. Его решение не связано с результатом Олимпиады
сегодня, 14:39
Вице-президент Федерации хоккея Чехии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Тема официально не обсуждалась. Заявлений нет»
сегодня, 14:14
Рулик покинет пост главного тренера сборной Чехии после ЧМ-2026. Он может возглавить «Кладно»
сегодня, 13:48
Малкин о дисквалификации на 5 матчей: «У меня плохая репутация, но Далин не травмирован. Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Гудас отстранен на 5 игр»
сегодня, 13:35
Фетисов о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Это раздувается на ровном месте. В одной раздевалке находятся хоккеисты из всех стран, и конфликтов не происходит»
сегодня, 13:20
Рекомендуем