Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»

Дмитрий Губерниев: на Кубок Гагарина претендуют «Локомотив», «Металлург» и «Трактор».

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о претендентах на Кубок Гагарина .

«Наш чемпионат – очень непредсказуемый. Думаю, любой клуб может у любого выиграть.

Но главные претенденты всегда – лучшие в регулярке. Посмотрим, что покажут СКА и ЦСКА . Они пробуксовывали, но попали в плей-офф.

На Кубок Гагарина будут претендовать по-прежнему «Локомотив », «Металлург » и «Трактор », – сказал Дмитрий Губерниев.

