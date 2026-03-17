Ларионов о лавке на арене «Трактора»: «Просторная, занимает много места. В «Торпедо» предлагал поставить 15 кресел и продавать самые дорогие билеты. Деньги – в фонд ветеранов»

Игорь Ларионов высказался о просторной лавке на арене «Трактора».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Трактора» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ высказался о размере тренерской лавки на арене в Челябинске.

– В одной из пресс-конференций вы говорили об узкой лавке. Как вам лавка в челябинском дворце?

– Тренерская лавка здесь, очень большая. Это, конечно, мое мнение, не хочу его навязывать.

Это субъективно, но скажу так: лавка действительно очень просторная и занимает много места, которое можно было бы отдать болельщикам. А это ведь самые крутые места на арене.

Я еще когда работал в «Торпедо », предлагал КХЛ идею: поставить позади лавки примерно 15 кресел и продавать самые дорогие билеты.

Люди могли бы сидеть прямо за командой. Деньги можно было бы отправлять в фонд ветеранов «Трактора», которым нужны операции, помощь, поддержка.

Но, к сожалению, никто эту идею не поддержал, ничего не было сделано. Там есть место на лишние 15-20 мест, которые могли бы дать людям потрясающий опыт.

Я не против, чтобы люди были рядом, смотрели работу тренеров и команды. И это могло бы быть хорошим жестом – направить деньги ветеранам «Трактора », – сказал Игорь Ларионов.

