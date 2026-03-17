  Разин о судьях: «Ты редиска либо для одной команды, либо для другой. У «Автомобилиста» играл Гашилов. Я подкалывал: «Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать»
Разин о судьях: «Ты редиска либо для одной команды, либо для другой. У «Автомобилиста» играл Гашилов. Я подкалывал: «Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать»

Андрей Разин высказался о работе арбитров.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Автомобилистом» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ высказался о судьях.

– Несколько последних матчей сопровождаются постоянными разговорами с арбитрами по самым разным ситуациям. Комментировать работу судейства – это, наверное, достаточно большой штраф. Как вы считаете, насколько сильно это вредит команде, когда постоянно происходят какие-то перепалки с арбитрами, в том числе со стороны игроков? Влияет ли это как-то на игроков, на их эмоциональное состояние, на их уверенность в себе?

– Сложный вопрос, влияет ли это на игроков. Конечно, эмоции выплескиваются, когда видишь несправедливость.

У судей такая профессия, они ее сами выбрали. И тут, как ни суди, ты либо, как помягче сказать, плохой человек, редиска, для этой команды, либо для другой. А чаще – и для этой, и для той команды. Поэтому мы со своей колокольни смотрим на этот эпизод, соперники – со своей колокольни.

Конечно, судьям трудно. И наш тренерский штаб, и мы себе, и ребятам говорим: давайте не расплескивать эмоции на эти действия, давайте концентрироваться на игре.

Все равно, когда видишь ошибки судей, никуда не денешься – кричишь. Еще раз повторю: когда игра уже закончилась, ты понимаешь и самих судей, что они-то не хотели подсуживать, несмотря на то, что сегодня в команде соперника играл Гашилов (смеется). Сын. Это сын (нападающий Лавр Гашилов, сын арбитра Виктора Гашилова – Спортс’‘).

Ну, я сегодня и подкалывал ребят: конечно, в той команде Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать. Это все шутки.

Я еще раз говорю: эмоции надо сдерживать. Думаю, любой человек на несправедливость реагировал бы так же, как я реагирую, как хоккеисты реагируют. Но еще раз повторю: это все нужно минимизировать.

– Именно чтобы в плей-офф этого практически не было.

– Да, согласен. Хоккей все равно игра, и иногда, когда тебе дают много большинства, это может перевернуть игру.

Когда соперник, наоборот, видит, что нас там поддушивают судьи, они начинают играть вдвое сильнее, вдвое сплоченнее. Судьи могут повлиять на игру, но делают это неосознанно.

И не хочется, чтобы какие-то решения принимались в нашу пользу. Хочется играть по закону, по объективности, – сказал Андрей Разин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Металлурга»
Интересно, у Александра Гулявцева есть сын, который мог бы в Перми кое-что сотворить? :)
смешно......ты еще про выборы расскажи....
Ох Андрюша договорится. В по может аукнуться
