Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»
Вячеслав Козлов прокомментировал буллит Семена Дер-Аргучинцева.
Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о буллите нападающего команды Семена Дер-Аргучинцева в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3 Б).
– Сейчас победные раздевалки записываются, поэтому ваша фраза в адрес Семена уже разлетелась по всем пабликам. И скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, потому что не все поняли про «твой последний буллит»?
– У меня был с ним разговор недавно. Он не забил такой буллит, когда играл за «Трактор» против Моторыгина. Я его просил так не делать. Это, конечно, была шутка.
То, что забил – молодец! Вратари хорошо играли. Наверное, так и надо было, потому что у Гусева не получалось, лед плохой.
Забил, молодец. Скоро буллиты закончатся и будем играть овертаймы, – сказал Вячеслав Козлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А Козлову не понравилось, что игрок не послушался. Если б не забил, так вообще из состава бы вылетел, наверное.
У Динамо вообще лучшие игроки в этом плане. Они едут реально с какой-то мыслью как пробить и исполнить. Вот, к примеру, в Ак Барсе или ЦСКА такого нет вообще(извините фанаты, может я ошибаюсь). Пару раз видел как игроки к буллиту подходят с мыслью
Нападающий Дер-Аргучинцев
Звучит как что-то из Ильфа и Петрова
Может кто подскажет как трактуется правило исполнения буллита "Во время выполнения буллита шайба должна непрерывно двигаться в сторону ворот после первого касания".
Когда Семён шайбу под себя убирал, она явно движение от ворот делала. Не много, см 10-20. Но все же.