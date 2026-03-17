Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»

Главный тренер «Динамо » Вячеслав Козлов высказался о буллите нападающего команды Семена Дер-Аргучинцева в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака » (4:3 Б).

– Сейчас победные раздевалки записываются, поэтому ваша фраза в адрес Семена уже разлетелась по всем пабликам. И скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, потому что не все поняли про «твой последний буллит»?

– У меня был с ним разговор недавно. Он не забил такой буллит, когда играл за «Трактор » против Моторыгина. Я его просил так не делать. Это, конечно, была шутка.

То, что забил – молодец! Вратари хорошо играли. Наверное, так и надо было, потому что у Гусева не получалось, лед плохой.

Забил, молодец. Скоро буллиты закончатся и будем играть овертаймы, – сказал Вячеслав Козлов.