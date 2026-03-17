  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»
Видео
13

Вячеслав Козлов прокомментировал буллит Семена Дер-Аргучинцева.

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о буллите нападающего команды Семена Дер-Аргучинцева в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3 Б).

– Сейчас победные раздевалки записываются, поэтому ваша фраза в адрес Семена уже разлетелась по всем пабликам. И скажите, пожалуйста, что вы имели в виду, потому что не все поняли про «твой последний буллит»?

– У меня был с ним разговор недавно. Он не забил такой буллит, когда играл за «Трактор» против Моторыгина. Я его просил так не делать. Это, конечно, была шутка.

То, что забил – молодец! Вратари хорошо играли. Наверное, так и надо было, потому что у Гусева не получалось, лед плохой.

Забил, молодец. Скоро буллиты закончатся и будем играть овертаймы, – сказал Вячеслав Козлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoСемен Дер-Аргучинцев
logoМаксим Моторыгин
видео
logoСпартак
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoДинамо Москва
logoТрактор
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Исполнил в стиле Дацюка круче, чем сам Павел
Да, у Паши тогда корявенький бросок вышел, подмышку Гарнетту кое-как просочился. А тут прямо очень эффектно, Сеня реально молодец.
А Козлову не понравилось, что игрок не послушался. Если б не забил, так вообще из состава бы вылетел, наверное.
Такие булиты на матче звёзд
Буллит для справочника буллитов !
Чел хотя бы с идеей поехал бить буллит. Красиво и неожиданно. А то куча буллитов в КХЛ смотришь, так редко когда люди едут бить с какой-то идеей.
У Динамо вообще лучшие игроки в этом плане. Они едут реально с какой-то мыслью как пробить и исполнить. Вот, к примеру, в Ак Барсе или ЦСКА такого нет вообще(извините фанаты, может я ошибаюсь). Пару раз видел как игроки к буллиту подходят с мыслью
Ответ noyneim
У Динамо вообще лучшие игроки в этом плане. Они едут реально с какой-то мыслью как пробить и исполнить. Вот, к примеру, в Ак Барсе или ЦСКА такого нет вообще(извините фанаты, может я ошибаюсь). Пару раз видел как игроки к буллиту подходят с мыслью
У нас вообще перестали что-либо придумывать, тот же Галимов раньше шикарно забивал, теперь просто бросает в домик
Удивлен, что спортс еще вчера эту новость не сделал, достаточно интересный момент. Мне, даже далекие люди от хоккея скидывали видео с буллитом.
Зашел почитать только из-за фамилии
Нападающий Дер-Аргучинцев

Звучит как что-то из Ильфа и Петрова
Крутой буллит, неожиданный. А то все (ну, почти все) бьют на силу, без мысли
В Америке, в трансляции НЙР - ЛАК вроде этот же буллит в перерыве показывали, только там его видел)
Пересмотрел буллит.
Может кто подскажет как трактуется правило исполнения буллита "Во время выполнения буллита шайба должна непрерывно двигаться в сторону ворот после первого касания".
Когда Семён шайбу под себя убирал, она явно движение от ворот делала. Не много, см 10-20. Но все же.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
вчера, 19:20
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем