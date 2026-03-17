  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беляев о поражении от «Динамо»: «Спартак» доминировал и играл лучше. Москва всегда остается красно-белой!»
21

Беляев о поражении от «Динамо»: «Спартак» доминировал и играл лучше. Москва всегда остается красно-белой!»

Александр Беляев: «Спартак» доминировал и играл лучше «Динамо».

Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от «Динамо» (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Динамо» не сильнее нас, несмотря на победу в сезонной серии. Где-то им удача улыбалась больше, так скажем.

В этом матче, на мой взгляд, мы доминировали и играли лучше. Если бы мы были более удачливы, то счет в серии был бы 3-3, а не 2-4.

Но все равно Москва – красно-белая. Всегда остается красно-белой! Осадок есть после каждого поражения. Есть всегда повод задуматься.

Каждый матч – как урок! Самый важный матч – это следующий. Будем готовиться», – сказал Александр Беляев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoАлександр Беляев
logoКХЛ
logoСпартак
logoДинамо Москва
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой смысл в подобных интервью?
Счет на табло,братец
Если бы у бабушки был ... ,далее по классике, так что всё в таблице
Все понятно, пусть будет красно- белой, только Динамо пусть побеждает!
Это, как футболисты спартака , поиграли 0-2, но должны были выиграть.
Дер вам показал вашу силу
Во втором периоде - да
По третьему периоду Динамо должны были забирать в основное.
ЦСКА и Динамо с 5 кубками Гагарина на двоих 🗿
Зачем это говорить вообще. 4 большинства не реализовали. Ни одного буллита не забили. Конкретно Беляев и его тройка может получше многих в Динамо смотрелись, но что говорить про оставшуюся часть команды ? Счет на табло.
Детский сад... Если бы у бабушки был ....
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем