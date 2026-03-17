Беляев о поражении от «Динамо»: «Спартак» доминировал и играл лучше. Москва всегда остается красно-белой!»
Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от «Динамо» (3:4 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Динамо» не сильнее нас, несмотря на победу в сезонной серии. Где-то им удача улыбалась больше, так скажем.
В этом матче, на мой взгляд, мы доминировали и играли лучше. Если бы мы были более удачливы, то счет в серии был бы 3-3, а не 2-4.
Но все равно Москва – красно-белая. Всегда остается красно-белой! Осадок есть после каждого поражения. Есть всегда повод задуматься.
Каждый матч – как урок! Самый важный матч – это следующий. Будем готовиться», – сказал Александр Беляев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
21 комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По третьему периоду Динамо должны были забирать в основное.