Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)

Швеция, Финляндия и Чехия не готовы играть с Россией на Кубке мира.

Сборные Швеции, Финляндии и Чехии не собираются играть на Кубке мира-2028, если до турнира допустят сборную России.

Об этом сообщает iDNES.cz.

Отмечается, что НХЛ проинформирована о позиции трех европейских стран.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее заявил, что решение об участии российских хоккеистов на турнире еще не принято: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение» .

НХЛ сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.