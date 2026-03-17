  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)
164

Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)

Швеция, Финляндия и Чехия не готовы играть с Россией на Кубке мира.

Сборные Швеции, Финляндии и Чехии не собираются играть на Кубке мира-2028, если до турнира допустят сборную России.

Об этом сообщает iDNES.cz.

Отмечается, что НХЛ проинформирована о позиции трех европейских стран.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее заявил, что решение об участии российских хоккеистов на турнире еще не принято: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение».

НХЛ сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoКубок мира
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Швеции по хоккею
logoКХЛ
logoСборная Чехии по хоккею
logoНХЛ
164 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да не может быть
Наверняка они протестуют против демократического СВО от Трампа и не хотят играть с США
Ну не лицемеры же они там все
Ответ Влад Безруков
Да не может быть Наверняка они протестуют против демократического СВО от Трампа и не хотят играть с США Ну не лицемеры же они там все
Любая большая политика строится на лицемерии, двойных стандартах и обмане. Ничего нового здесь нет. Все цинично действуют, исходя из своих интересов или того, что они считают своими интересами. Вопрос в том, существуют механизмы для балансировки этих интересов (в т.ч., чтобы отдельные гегемоны особенно сильно не борзели и не влезали во внутренние дела других стран и народов) или нет
Ответ Влад Безруков
Да не может быть Наверняка они протестуют против демократического СВО от Трампа и не хотят играть с США Ну не лицемеры же они там все
Ну во первых против 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 и Сво. Ну в главных Сша это другое
На самом деле, всё решит один-два прецедента с допуском РФ до соревнований. Если, к примеру, Лига настоит на своем и допустит РФ, устроив что-то на подобиии турнира 4х, только с США, Канадой, РФ и мб молодняком СА, как делали в 2016, то остальные к следующим соревнованиям вернутся. То же самое и с ОИ. Поворчат, но участвовать будут, что доказала прошедшая параолимпиада.
Ответ Mituai
На самом деле, всё решит один-два прецедента с допуском РФ до соревнований. Если, к примеру, Лига настоит на своем и допустит РФ, устроив что-то на подобиии турнира 4х, только с США, Канадой, РФ и мб молодняком СА, как делали в 2016, то остальные к следующим соревнованиям вернутся. То же самое и с ОИ. Поворчат, но участвовать будут, что доказала прошедшая параолимпиада.
какая лига настоит ???
Ответ Mituai
На самом деле, всё решит один-два прецедента с допуском РФ до соревнований. Если, к примеру, Лига настоит на своем и допустит РФ, устроив что-то на подобиии турнира 4х, только с США, Канадой, РФ и мб молодняком СА, как делали в 2016, то остальные к следующим соревнованиям вернутся. То же самое и с ОИ. Поворчат, но участвовать будут, что доказала прошедшая параолимпиада.
Лига-то может хоть турнир с участием ОАЭ и Индии провести. Вопрос только зачем ей это?
Интересно, кто из Госдумы первый добежит до парковки, где ловит интернет, и напишет, что они просто все нас боятся и что мы бы их всех на лоскуты порвали?
Ответ Виктор Иванович
Интересно, кто из Госдумы первый добежит до парковки, где ловит интернет, и напишет, что они просто все нас боятся и что мы бы их всех на лоскуты порвали?
В мерзких телеге, инсте и мордокниге)
Ответ Виктор Иванович
Интересно, кто из Госдумы первый добежит до парковки, где ловит интернет, и напишет, что они просто все нас боятся и что мы бы их всех на лоскуты порвали?
Комментарий скрыт
Ноу проблем. Они же играли турниры без России и их это не беспокоило. Почему Россию должно беспокоить их отсутствие?
Ответ Basta777
Ноу проблем. Они же играли турниры без России и их это не беспокоило. Почему Россию должно беспокоить их отсутствие?
адекватный комментарий
Ответ Basta777
Ноу проблем. Они же играли турниры без России и их это не беспокоило. Почему Россию должно беспокоить их отсутствие?
Россию-то не должно. Но турнир коммерческий, и отсутствие сразу трех участников будет беспокоить организаторов.
В клубах они шутят, живут, играют все вместе, но политики чиновники разделяют хоккеистов. Почему хоккеисты не могут сказать "мы хотим играть с русскими". Проворов сказал ПЕРВЫЙ про ЛГБТ и когда увидели, что человек не испугался все остальные подхватили и это движение исчезло в НХЛ. Почему тут ни у кого не хватает смелости?
Ответ trav
В клубах они шутят, живут, играют все вместе, но политики чиновники разделяют хоккеистов. Почему хоккеисты не могут сказать "мы хотим играть с русскими". Проворов сказал ПЕРВЫЙ про ЛГБТ и когда увидели, что человек не испугался все остальные подхватили и это движение исчезло в НХЛ. Почему тут ни у кого не хватает смелости?
Комментарий скрыт
Ответ trav
В клубах они шутят, живут, играют все вместе, но политики чиновники разделяют хоккеистов. Почему хоккеисты не могут сказать "мы хотим играть с русскими". Проворов сказал ПЕРВЫЙ про ЛГБТ и когда увидели, что человек не испугался все остальные подхватили и это движение исчезло в НХЛ. Почему тут ни у кого не хватает смелости?
так они каждый день играют с русскими на клубном уровне
а вот "сборная России по хоккею" - это немного другой уровень
Во-первых, до 2028 года еще дожить надо. Во-вторых, это предварительный ответ, вероятно, кого-то из чиновников, вероятно, через СМИ. Не было ни официального приглашения российской сборной, ни официального ответа со стороны европейских стран. Пока это так, информационный шум
... Ссылка на чешский источник- их реакция ясна.... Кстати, а где мнение Гашека по Ирану-Сша- Израиль?.
Ответ Alex_1116633769
... Ссылка на чешский источник- их реакция ясна.... Кстати, а где мнение Гашека по Ирану-Сша- Израиль?.
Гашек абсолютно последователен, в отличие от российских переобувальщиков, которые раз 10 минимум за год меняли свое отношение к Трампу.
Ответ CLB_82
Гашек абсолютно последователен, в отличие от российских переобувальщиков, которые раз 10 минимум за год меняли свое отношение к Трампу.
К чему это вранье? Будь этот оголтелый русофоб последователен, он бы счас визжал об отстранении израильских и американских спортсменов.
Рано или поздно Россия вернется мировой хоккей, и этим понторезам все равно придется с этим смириться.. Вопрос в другом, какой уровень будет нашего хоккея....
Ответ Омские птицы
Рано или поздно Россия вернется мировой хоккей, и этим понторезам все равно придется с этим смириться.. Вопрос в другом, какой уровень будет нашего хоккея....
мы все знаем какое событие должно произойти, чтобы Россия вернулась в мировой хоккей, футбол и прочие виды спорта. и дело тут отнюдь не в "понторезах".
Ответ Vadim Medvedev
мы все знаем какое событие должно произойти, чтобы Россия вернулась в мировой хоккей, футбол и прочие виды спорта. и дело тут отнюдь не в "понторезах".
Ну рассказыаай..
Да не будем мы играть, хватит витать в облаках. Не увидем мы никогда схватки Кучерова-Капризова с Макдэвидом-Маккиноном. Если скандинавские игроки и не против может играть против нас, то их федерации на такое не пойдут. Они хотят, чтобы мы к ним приползли на коленях, просили прощения еще и денег заплатили и может тогда европейские «господа» подумают, но этого ведь никого не будет. А Бэттмен не рискнет, Россией заменить 3 страны. Так что будем довольствоваться тем что есть, ближайшие лет 10 точно.
Ответ Alkiviad7
Да не будем мы играть, хватит витать в облаках. Не увидем мы никогда схватки Кучерова-Капризова с Макдэвидом-Маккиноном. Если скандинавские игроки и не против может играть против нас, то их федерации на такое не пойдут. Они хотят, чтобы мы к ним приползли на коленях, просили прощения еще и денег заплатили и может тогда европейские «господа» подумают, но этого ведь никого не будет. А Бэттмен не рискнет, Россией заменить 3 страны. Так что будем довольствоваться тем что есть, ближайшие лет 10 точно.
Ну если Бэтмену не интересно участие одних из главных звезд НХЛ то флаг ему в руки с чехами, финами и шведами
Ответ Alkiviad7
Да не будем мы играть, хватит витать в облаках. Не увидем мы никогда схватки Кучерова-Капризова с Макдэвидом-Маккиноном. Если скандинавские игроки и не против может играть против нас, то их федерации на такое не пойдут. Они хотят, чтобы мы к ним приползли на коленях, просили прощения еще и денег заплатили и может тогда европейские «господа» подумают, но этого ведь никого не будет. А Бэттмен не рискнет, Россией заменить 3 страны. Так что будем довольствоваться тем что есть, ближайшие лет 10 точно.
Как можно довольствоваться ничем???
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
