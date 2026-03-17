  • Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»
7

Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»

Вячеслав Фетисов о будущем Овечкина: армия болельщиков хочет, чтобы играл в НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

Текущий сезон – заключительный по действующему контракту 40-летнего россиянина с клубом со средней годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов. 

«И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше [в НХЛ]. Но ему принимать решение.

Расстраивает то, что «Вашингтон» не может попасть в плей-офф. Это не очень хороший момент в карьере любого хоккеиста.

Точно до 1000 шайб он доберется, а все остальное зависит от него», – сказал Фетисов. 

В списке лучших снайперов в истории лиги с учетом плей-офф Овечкин занимает второе место (998 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

При этом Александр является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах (921). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Эколог, хватит про НХЛ трепаться😏
Ответ Заборостроитель
Эколог, хватит про НХЛ трепаться😏
Вы же треплетесь, почему ему нельзя
Ответ Геннадий Томилин
Пора домой
Он и так там дома
Ответ Геннадий Томилин
Пора домой
Байкал спасать.
Материалы по теме
Лав о продолжении карьеры Овечкина: «Вопрос на миллион долларов. Не знаю, что он будет делать, но он обожает хоккей. Александр по праву один из лучших в истории НХЛ»
8 февраля, 07:55
Фетисов об Овечкине: «У него множество рекордов – пусть играет и получает удовольствие. Он наверняка забьет 30 голов в этом году – это будет выдающимся результатом»
14 января, 09:16
Фетисов о результативности Овечкина: «Забьет свои голы. «Вашингтон» поменял ориентиры, нацелен на Кубок Стэнли. В прошлом сезоне была большая психологическая нагрузка из-за рекорда»
18 октября 2025, 17:56
Рекомендуем
Главные новости
Бейсбольный «Вашингтон» раздаст 20 тысяч игрушечных фигурок Овечкина. Александр изображен с мячом в руке, в шортах и тапках
28 минут назадФото
Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»
57 минут назад
Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»
сегодня, 12:26
Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»
сегодня, 12:17
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сиэтла», «Монреаль» примет «Бостон», «Чикаго» против «Миннесоты», «Эдмонтон» сыграет с «Сан-Хосе»
сегодня, 11:45
Плющев о Кубке мира: «Швеция, Финляндия и Чехия ведут себя как флюгер. Сегодня говорят одно, а завтра придет папочка, скажет, и все будет по‑другому»
сегодня, 11:30
КХЛ. «Лада» примет «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 11:00
Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
сегодня, 10:40
«Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров
сегодня, 10:27
Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин о дисквалификации на 5 матчей: «У меня плохая репутация, но Далин не травмирован. Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Гудас отстранен на 5 игр»
2 минуты назад
Фетисов о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Это раздувается на ровном месте. В одной раздевалке находятся хоккеисты из всех стран, и конфликтов не происходит»
17 минут назад
Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Мы не приняли решения о том, будет ли Россия приглашена к участию на Кубок мира»
45 минут назад
Гришин о том, с кем не хотелось бы встретиться в плей-офф: «Назвал бы команду на букву «Ц». В регулярке хочется занять место повыше, но кто достанется, с тем и будем играть»
сегодня, 12:03
Генменеджер «Торпедо»: «Хочется, чтобы у КХЛ существовали механизмы реагирования в случае злоупотреблений со стороны клубов. Такая дисциплинированность позволила бы лиге стать сильнее»
сегодня, 11:15
Форвард ХК «Сочи» Биттен: «Хоккей в России – спорт номер один. Все попадаю на КХЛ на ТВ. Я ходил на футбол, Россия играла с Чили, классная атмосфера, но на хоккее более шумно»
сегодня, 10:55
Самедов об отчете Минспорта: «Ценовая политика хоккейной формы и сам хоккей – дорогое удовольствие. Родители тратят внушительную сумму. По массовости футбол выиграет во всем мире»
сегодня, 10:15
«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:01
Генменеджер «Торпедо»: «Российские тренеры отвечают перед семьями, друзьями – это наша страна. У иностранцев этих барьеров нет. Надо давать дорогу нашим специалистам»
сегодня, 09:26
Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»
сегодня, 09:11
Рекомендуем