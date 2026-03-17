Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»

Вячеслав Фетисов о будущем Овечкина: армия болельщиков хочет, чтобы играл в НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

Текущий сезон – заключительный по действующему контракту 40-летнего россиянина с клубом со средней годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов.

«И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше [в НХЛ ]. Но ему принимать решение.

Расстраивает то, что «Вашингтон» не может попасть в плей-офф. Это не очень хороший момент в карьере любого хоккеиста.

Точно до 1000 шайб он доберется, а все остальное зависит от него», – сказал Фетисов.

В списке лучших снайперов в истории лиги с учетом плей-офф Овечкин занимает второе место (998 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

При этом Александр является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах (921).