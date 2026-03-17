Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»

Евгений Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: Дубас сказал подождем до лета.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин высказался о своем будущем в клубе.

Текущий сезон – последний по его действующему 4-летнему контракту с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате на счету 39-летнего россиянина 50 (15+35) очков в 47 играх при полезности «+14». Сегодня он набрал 3 (2+1) балла в матче с «Колорадо» (7:2), сыграв впервые после отбытия дисквалификации.

Малкин сообщил, что около двух недель назад у него состоялась встреча с генеральным менеджером «Пингвинс» Кайлом Дубасом .

«Дубас сказал, что надо подождать до лета. Я не против. У нас осталось 15 игр в регулярке, надеюсь, что мы попадем в плей-офф. Я просто хочу играть. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я ответил, что да.

Он ответил: «Не беспокойся, мы поговорим об этом после сезона». Знаете, все в порядке. Я отлично себя чувствую. Хочу провести еще один сезон, может, и два», – сказал Малкин.