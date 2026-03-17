Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своем будущем в клубе. 

Текущий сезон – последний по его действующему 4-летнему контракту с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 миллиона долларов. 

В регулярном чемпионате на счету 39-летнего россиянина 50 (15+35) очков в 47 играх при полезности «+14». Сегодня он набрал 3 (2+1) балла в матче с «Колорадо» (7:2), сыграв впервые после отбытия дисквалификации. 

Малкин сообщил, что около двух недель назад у него состоялась встреча с генеральным менеджером «Пингвинс» Кайлом Дубасом

«Дубас сказал, что надо подождать до лета. Я не против. У нас осталось 15 игр в регулярке, надеюсь, что мы попадем в плей-офф. Я просто хочу играть. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Я ответил, что да.

Он ответил: «Не беспокойся, мы поговорим об этом после сезона». Знаете, все в порядке. Я отлично себя чувствую. Хочу провести еще один сезон, может, и два», – сказал Малкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: DK Pittsburgh Sports
Что значит "Посмотрим", такого Малкина надо продлять и не дурить голову!
Не дают Малычу расслабится, все правильно, держать в тонусе полезно
Джино прям праймовый, да ещё и за сущие копейки.
Этого ГМ четвертуют фанаты за такую херь. Что за тупость вообще. Ладно бы Малыч просил 10+млн. У него зп 6млн всего
Ответ Фтемноте
судя по словам Жени, там скорее поднимается вопрос будет ли 1+1 или сразу на 2, потому что он заикнулся что и 2 сезона хотел бы еще поиграть. А на след.сезон уже можно говорить что 100% будет.
Малкин в топовой форме и с сильной мотивацией- до сих пор один из лучших в лиге. Есть ощущение, что он не реализовался до конца за карьеру. Был период, когда по совокупности навыков и качеств- номер 1 в НХЛ.
Надо сохранить связку с Чинаховым. Этот Питсбург точно может пошуметь в плэйофф. А там глядишь и Сид подтянется.
Его под закат перевели на край, на предпенсии там ему полегче
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Лада» принимает «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
37 минут назадLive
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Сиэтла», «Монреаль» примет «Бостон», «Чикаго» против «Миннесоты», «Эдмонтон» сыграет с «Сан-Хосе»
сегодня, 15:45
Денис Лебедев о Госдуме: «Овечкину это не надо. Он отличный семьянин, любит страну, знает спорт. Думаю, он легко мог бы что-то возглавить»
сегодня, 15:27
«Когда вожди договорятся, все закончится. Люди хотят отдыхать на спорте, но так уже не расслабляешься. Мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста». Каспарайтис об отстранении России
сегодня, 14:50
Генменеджер «Торпедо»: «Чтобы КХЛ стала бизнесом, должны поменяться экономические реалии. Если внедрим североамериканские цены на билеты, то и половину стадионов не будем собирать»
сегодня, 14:25
Депутат Свищев о России и Кубке мира: «Какой смысл иметь еще одну команду, которая будет выносить финнов? Есть спортивные принципы, а не какие-то лозунги»
сегодня, 14:02
Бейсбольный «Вашингтон» раздаст 20 тысяч игрушечных фигурок Овечкина. Александр изображен с мячом в руке, в шортах и тапках
сегодня, 13:09Фото
Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»
сегодня, 12:40
Глава Федерации хоккея Финляндии: «Обсуждение вопроса участия России на Кубке мира произойдет в какой-то момент. Мы еще не знаем планы НХЛ»
сегодня, 12:26
Бабаев об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Семейная ситуация с супругой. Либо он едет и у него проблемы на семейном фронте, либо остается дома и подставляет команду»
сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Мэттью Ткачак о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Если ваш капитан или лучший хоккеист падает, вы должны наброситься на кого-то. Это неписаное правило»
8 минут назад
Бернс вышел на чистое 7-е место по голам среди защитников в истории НХЛ, обойдя Орра
31 минуту назад
Владимир Плющев: «Металлург» легко решит все вопросы в 1-м раунде. Возможно, «Сибирь» зацепит одну игру, но не более»
50 минут назад
Сушинский о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив» и «Авангард» нельзя сбрасывать со счетов. А там и «Ак Барс» подтянется. У ЦСКА кубковый тренер, могут шороху навести»
сегодня, 15:45
Черкас о СКА: «Если сравнивать прошлый сезон и этот, нет никакого улучшения с точки зрения результата. Разницы между 7-м и 6-м местом нет»
сегодня, 15:39
Фазель о России и Кубке мира: «Политическая ситуация в мире меняется так быстро. На данный момент мы ничего не можем сделать. Надеемся на лучшее!»
сегодня, 15:16
Армстронг объявил об уходе с поста генменеджера сборной Канады. Его решение не связано с результатом Олимпиады
сегодня, 14:39
Вице-президент Федерации хоккея Чехии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Тема официально не обсуждалась. Заявлений нет»
сегодня, 14:14
Рулик покинет пост главного тренера сборной Чехии после ЧМ-2026. Он может возглавить «Кладно»
сегодня, 13:48
Малкин о дисквалификации на 5 матчей: «У меня плохая репутация, но Далин не травмирован. Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Гудас отстранен на 5 игр»
сегодня, 13:35
Рекомендуем