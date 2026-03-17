  Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»

Дмитрий Рябыкин: «Локомотив» не вернулся к хоккею Никитина, это заблуждение.

Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин не считает, что команда вернулась к игре, ранее поставленной штабом бывшего главного тренера Игоря Никитина. 

– «Локомотив» вновь уверенно выиграл Западную конференцию, причем во второй половине чемпионата еще прибавил. Принято считать, что чемпион зимой отказался от тех изменений, которые штаб Боба Хартли – в том числе с вашим участием – вносил осенью и перешел на хоккей Игоря Никитина. Это так?

– На мой взгляд, это заблуждение. Вижу в нынешнем «Локомотиве» те моменты, на которых настаивал Хартли в начале чемпионата.

В частности команда играет активнее и агрессивнее, оказывает на соперников больше силового давления.

Да, на каких-то отрезках «Локомотив» может откатиться и сыграть консервативно, но все равно новые черты просматриваются. Это именно хоккей Хартли, – сказал Рябыкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Этому лишь бы примазаться
Игрокам и тренерам Локомотива нужно понять , как в плей-офф реализовывать большинство , а для этого в первую очередь должно быть движение с быстрым перемещением игроков и шайбы, а не стоять на одном месте и пулять шайбы во вратаря !
Какое быстрое движение шайбы, если половина состава передачу ни отдать, ни принять не может?
Никак не изменился хоккей ярославцев с приходом Хартли, в прошлом сезоне команда больше выигрывала 49-45 , больше забивала 191-181, меньше пропускала 122-134, о увеличении какой агрессии или активности можно говорить при совершенно одинаковых игровых показателях , в начале сезона Боб говорил о смещении вектора игры в сторону атаки, но что то помешало ему это выполнить и он продолжил играть никитинским стилем, правильно и сделал поэтому и остался одним из главных претендентов на кубок.
Думаю вам стоит посмотреть игры ЦСКА, что бы вспомнить как играл Локомотив при Никитине. По крайней мере всеобщего воя про унылый хоккей сейчас нет.
И какой был процент реализации в прошлом сезоне? Благо сейчас косые защитники хотя бы не стреляют. Смотреть на это позорище в КХЛ тошно.
