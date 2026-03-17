Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»

Дмитрий Рябыкин: «Локомотив» не вернулся к хоккею Никитина, это заблуждение.

Бывший тренер «Локомотива » Дмитрий Рябыкин не считает, что команда вернулась к игре, ранее поставленной штабом бывшего главного тренера Игоря Никитина.

– «Локомотив» вновь уверенно выиграл Западную конференцию, причем во второй половине чемпионата еще прибавил. Принято считать, что чемпион зимой отказался от тех изменений, которые штаб Боба Хартли – в том числе с вашим участием – вносил осенью и перешел на хоккей Игоря Никитина. Это так?

– На мой взгляд, это заблуждение. Вижу в нынешнем «Локомотиве» те моменты, на которых настаивал Хартли в начале чемпионата.

В частности команда играет активнее и агрессивнее, оказывает на соперников больше силового давления.

Да, на каких-то отрезках «Локомотив» может откатиться и сыграть консервативно, но все равно новые черты просматриваются. Это именно хоккей Хартли, – сказал Рябыкин.