Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин не считает, что команда вернулась к игре, ранее поставленной штабом бывшего главного тренера Игоря Никитина.
– «Локомотив» вновь уверенно выиграл Западную конференцию, причем во второй половине чемпионата еще прибавил. Принято считать, что чемпион зимой отказался от тех изменений, которые штаб Боба Хартли – в том числе с вашим участием – вносил осенью и перешел на хоккей Игоря Никитина. Это так?
– На мой взгляд, это заблуждение. Вижу в нынешнем «Локомотиве» те моменты, на которых настаивал Хартли в начале чемпионата.
В частности команда играет активнее и агрессивнее, оказывает на соперников больше силового давления.
Да, на каких-то отрезках «Локомотив» может откатиться и сыграть консервативно, но все равно новые черты просматриваются. Это именно хоккей Хартли, – сказал Рябыкин.